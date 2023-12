Corona-Medikament Paxlovid noch immer Mangelware

Die von Gesundheitsminister Johannes Rauch angekündigte „flächendeckende Verfügbarkeit“ des Medikaments lässt auf sich warten. Der Großhandel kann nicht liefern.

„Wir machen darauf aufmerksam, dass wir aktuell keine Ware lagernd haben.“ Diese Antwort bekommen derzeit viele Apotheken, die das Corona-Medikament Paxlovid bestellen wollen, vom Großhandel.

Mehr als eine Packung dürfen sie nicht lagern, denn auf Bestreben von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wurden alle Apotheken von der Apothekerkammer angewiesen, dass sie erst dann eine neue Packung bestellen dürfen, wenn sie keine mehr haben. So soll eine landesweit gleichmäßige Verteilung sichergestellt werden.

Eine Situation, die Ärzte und Apotheker scharf kritisieren, weil die Tablette vor allem dann wirkt, wenn sie rasch eingenommen wird. Bei nur einer Packung pro Apotheke ist zu befürchten, dass Patienten nicht sofort eine Packung bekommen, sondern entweder mehrere Apotheken aufsuchen oder darauf warten müssen, bis eine neue Packung geliefert wird, was einen halben Tag dauern kann. Mindestens, denn wie der eingangs erwähnte Satz aus einem am Montag verschickten Mail eines Großhändlers zeigt, kann auch mit dieser Strategie keine „flächendeckende Verfügbarkeit ab Montag“ sichergestellt werden kann. Genau das kündigte Rauch am Samstag an.