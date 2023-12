Ausstellung im MAK: Diese Materialien sind nicht nett

Textilien und Keramik fristeten lang ein Schattendasein in der Kunst. Eine Ausstellung zeigt nun, dass sie für mehr taugen als für Gefäße, Kleidung oder Dekoration.

Aus den Wänden brechen rosafarbene Körper heraus, Tisch und Sessel sind in undefinierte Wesen verwandelt, der Kamin mutiert zu einer mysteriösen Form. Alles ist mit einem dunkelbraunen Tweedstoff überzogen, es wirkt wie eine Szene aus einem Albtraum. Dieser „Raum 202. Hotel du Pavot“ von 1970 gehört zu den bekanntesten Werken von Dorothea Tanning und ist jetzt einer der Höhepunkt in der MAK-Sonderausstellung „Hard/Soft. Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst“.

Damit treffen zwei höchst unterschiedliche Materialien aufeinander, die eines vereint: Sie fristeten lange Zeit ein Schattendasein in der Kunst, galten als zu weiblich, zu angewandt. Mit Werken von rund 40 – erfreulicherweise oft weniger bekannten – Künstlern und vor allem Künstlerinnen korrigiert das MAK jetzt dieses Vorurteil. Und dafür ist die Tanning-Leihgabe des Centre Pompidou der perfekte Start: 1910 geboren, sah Tanning 1936 eine Dada- und Surrealismus-Ausstellung in New York. Bald nahm sie an namhaften Ausstellungen teil, lernte Max Ernst kennen. 1946 heirateten sie, zogen 1953 nach Frankreich. Nach Ernsts Tod ging sie 1978 zurück nach New York, wo sie 2012 starb. Sie gilt als Pionierin der aus Textilien geformten „Soft Sculptures“, mit denen sie den Surrealismus in ein neues Material überführte – und blieb trotzdem lang ein Geheimtipp, was sich erst mit ihrer großen Personale 2019 in der Tate Modern London änderte.

