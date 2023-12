Überkauft und nicht aufzuhalten - die Börsen sind außer Rand und Band

Der deutsche Leitindex markierte am Donnerstag ein Rekordhoch. Es dürfte nicht das letzte in naher Zukunft gewesen sein.

Wien. Er steigt und steigt. Der deutsche Leitindex klettert zur Handelseröffnung am Donnerstag um 1,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 17.003 Punkten. Der Dax sei überkauft, aber nicht aufzuhalten, sagt Experte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Seit November hat der Dax um mehr als 13 Prozent zugelegt. Mit einer derartigen Rallye ist der Index übrigens nicht alleine. Der November galt an den Finanzmärkten als einer der besten seit vielen Jahrzehnten.

Doch auch auf Sicht des laufenden Jahres kann sich die Performance der deutschen Unternehmen durchaus sehen lassen. Der Anstieg des Dax belief sich seit Jänner auf gut 20 Prozent und er kletterte damit im selben Ausmaß wie der breite US-Aktienindex S&P 500.

Auch der Eurostoxx 50 hat in den vergangenen Wochen eine enorme Rallye hinter sich. Der Index ist aus technischer Sicht derzeit so überkauft wie seit 20 Jahren nicht. Seit Oktober lag das Plus bei 14 Prozent. „Die Angst der Anleger, Kursgewinne zu verpassen, ist nach wie vor der größte Treiber an den europäischen Märkten“, so Comdirect Bank-Stratege Andreas Lipkow. Die Dynamik habe zwar in den letzten Handelstagen etwas nachgelassen, weshalb es einige neue Katalysatoren benötigen könnte, um die Jagd nach neuen Rekorden fortzusetzen.

Fed sorgt unter Anlegern für Optimismus

Wie zuletzt so oft ist vor allem die US-Notenbank ein Mitgrund für den Optimismus der Anleger. Die Aussicht auf möglicherweise bald sinkende Zinsen ist Musik in ihren Ohren. Zwar hat sich der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, zuletzt zurückhaltend gezeigt und versucht, den Zinssenkungsphantasien der Anleger Einhalt zu gebieten. Doch so richtig gelungen scheint ihm das nicht zu sein. Denn das Thema wird an den Märkten rauf und runter gespielt.

Was aber ziemlich sicher sein dürfte: Eine weitere Zinserhöhung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Weder in den USA noch in Europa. Beide Notenbanken tagen diese Woche und sie haben im Kampf gegen die Inflation bereits erheblich Fortschritte erzielt.

Die Gier der Anleger ist dennoch relativ groß, wenn auch nicht übertrieben. Der Fear &Greed Index von CNN Business steht derzeit bei 68 auf einer Skala, die bis 100 reicht.