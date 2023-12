Fitch stuft Signa Development auf „C“ herab

Angesichts eines möglichen Insolvenzantrags wurde die Kreditwertung von „CCC-“ auf „C“ zurückgenommen.

Die Ratingagentur Fitch hat mit einer Herabstufung auf einen möglichen Insolvenzantrag des Bauträgers Signa Development reagiert, in dem Tiroler Investor René Benko einige Entwicklungsprojekte seiner verschachtelten Signa Gruppe gebündelt hat. Fitch stufte die Kreditbewertung der Signa Development Selection AG auf „C“ von „CCC-“ auf „C“ herunter, wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Damit steht die Gesellschaft in den Augen der Ratingagentur vor dem Zahlungsverzug.

Die Signa Development Finance hatte erst am Freitag erklärt, dass es wahrscheinlich sei, dass sie selbst, die Signa Development und weitere Gesellschaften der Signa Development Gruppe „in sehr naher Zukunft“ einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen würden.

Der verschachtelte Signa-Konzern ist das bisher größte Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt. Neben gestiegenen Zinsen machen den Immobilienfirmen auch höhere Baukosten und das Ausbleiben großer Immobilientransaktionen zu schaffen. Die Beteiligungsgesellschaft Signa Holding hatte Ende November in Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Einige kleinere Signa-Töchter hatten auch in Deutschland entsprechende Anträge gestellt. (APA)