Seit Tagen verschwunden: Wo ist Alexej Nawalny?

Vom bekanntesten Häftling Russlands fehlt jede Spur, die Behörden bleiben stumm. Nicht einmal seine Anwälte haben Zugang zu ihm.

Stille. Seit einer Woche nun. Und der Satz: „Ein Häftling namens Nawalny wird hier nicht mehr geführt.“ So sollen es Mitarbeiter der Strafkolonie Nummer 6 in Melechowo mitgeteilt haben, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch im Kurznachrichtendienst X am Montag. Hier saß Russlands bekanntester politischer Häftling wegen angeblichen Betrugs ein. Wo aber ist Alexej Nawalny nun? Seit Tagen war er nicht zu seinen Gerichtsverhandlungen zugeschaltet worden.

Nicht einmal seine Anwälte hatten Zugang zu ihm. Jarmysch und weitere Mitstreiter sind in großer Sorge, zumal der 47-Jährige vor zwei Wochen zusammengebrochen sein soll und sich seitdem kaum mehr ernährt habe.