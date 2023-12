Die Frau, die Putin die Stirn bietet

Jekaterina Dunzowa will für das Präsidentenamt kandidieren. Wer ist die 40-Jährige, die in Russlands Trotzburg traditioneller Werte mit liberalen Ansichten punkten will?

Moskau. „Warum?“ Warum nur tue sie sich das an, wenn doch eh allen klar sei, wer der nächste Präsident in Russland sein werde. Es ist die erste Frage, die Jekaterina Dunzowa gestellt wird, seit sie ihre Kandidatur als neue Präsidentin Russlands angekündigt hatte. Seit sie, die völlig Unbekannte, an die Öffentlichkeit getreten ist, um diese Öffentlichkeit für sich zu gewinnen, mit einem Charme, den sie selbst offenbar noch finden muss. Ihre Antwort: Es müsse sich etwas ändern in Russland. Sie wolle ihrem Land die „Zukunft zurückgeben“. So sagt sie es, leise, zurückhaltend, als wäre das Gesagte ihr selbst ungeheuer.

Dunzowa setzt das Wort Wahlen in Anführungszeichen, wenn sie über die dreitägige Abstimmung im März kommenden Jahres schreibt und spricht. Auch sie weiß, auf welchem politischen Feld sie sich bewegt. Jedes ihrer Interviews, das sie nun, vor allem unabhängigen Journalisten im In- und Ausland, gibt, macht ihre Vorsicht deutlich. Dunzowa wirkt nervös, sie eiert herum, umgeht Themen mit einem schüchternen Lächeln – und nimmt schon gar nicht das Wort „Krieg“ in den Mund. Sie trete für eine „Agenda des Friedens“ an.

Nur kein falsches Wort