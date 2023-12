Letzte Plenarwoche 2023: Türkis-Grün hofft auf rote Zustimmung

Üppig ist das Programm für die letzten drei Sitzungstage 2023. Bei Wärmegesetz und Mietpreisdeckel benötigen ÖVP und Grüne die Stimmen der Opposition.

Wien. Die letzte Plenarwoche des Nationalrats 2023 ist dicht. Für die Sitzungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind zahl­reiche Beschlüsse geplant. Auch beim Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EAG) wird es spannend: Die nötige Zweidrittelmehrheit ist derzeit noch nicht fix. Ob die Opposition zustimmen will, ließ sie auf „Presse“-Nachfrage am Dienstag offen.

Gesundheit

Die mit dem Finanzausgleich paktierte Gesundheitsreform steht am Mittwoch an. Bund und Bundesländer sollen sich so zu einer überregionalen Planung und zu einer gesamthaften Finanzierung des Gesundheitswesens verpflichten. Die Reform umfasst eine stufenweise Erhöhung der Mittel. Mehr Geld fließt etwa in den niedergelassenen Bereich, jährlich 300 Mio. Euro bis 2028. Für den spitalsambulanten Bereich gibt es 550 Mio. Euro im kommenden Jahr, in den Folgejahren bis 2028 sind es rund drei Milliarden.

Der gerade wieder akute Medikamentenengpass – das Corona-Medikament Paxlovid ist teils vergriffen, Antibiotika sind schwer erhältlich – soll künftig vermieden werden, indem etwa Pharmafirmen und Arzneimittelhändler entschädigt werden, wenn ihnen aufgrund von behördlichen Bevorratungsanordnungen Zusatzkosten entstehen.

Auch die Erhöhung des Pflegefonds steht an: Mit 1,1 Milliarden Euro soll fast doppelt so viel Geld zur Verfügung stehen wie heurigen Jahr. Es wird zudem künftig jährlich valorisiert. Von 2024 bis 2028 sind sechs Milliarden budgetiert.

Fortgesetzt wird eine Bund-Länder-Vereinbarung zur 24-Stunden-Betreuung. 60 Prozent der Kosten trägt der Bund, 40 Prozent übernehmen die Länder. 800 Euro werden im Falle einer Betreuung durch selbstständige 24-Stunden-Betreuende gefördert, 1600 Euro im Falle einer Anstellung der Betreuungskräfte.

Wärme

Noch offen ist, ob das von Türkis-Grün geplante Verbot von Gasheizungen im Neubau am Freitag die erforderliche Zweidrittelmehrheit schaffen wird. Die SPÖ will nur zustimmen, wenn zugesichert wird, dass Mieterinnen und Mieter Kosten nicht weiter­verrechnet bekommen. ÖVP und Grüne wollen für thermische Sanierungen einen Zweckzuschuss an die Länder (50 Mio. Euro für 2024 und 2025) beschließen.

Pensionen

Längeres Arbeiten soll attraktiver werden. Wer über das Regelpensionsalter hinaus weiter im Job bleibt, wird künftig einen höheren Pensionszuschlag bekommen. Konkret wird der jährliche Bonus von 4,2 auf 5,1 Prozent erhöht. Bezogen kann er für maximal drei Jahre werden. Außerdem wird der Bund – vorerst für zwei Jahre – einen Teil der Pensionsbeiträge von Beschäftigten übernehmen, die neben der Pension erwerbstätig sind.

Nulllohnrunde

Spitzenpolitiker erhalten 2024 keine Erhöhung ihrer Bezüge. Betroffen sind der Bundespräsident, die Regierung, die Nationalratspräsidenten, die Klubobleute, die Rech­nungshofpräsidentin und die Volksanwälte. Für die Abgeordneten des Nationalrats und die Mitglieder des Bundesrats ist eine halbe Inflationsanpassung (4,85 Prozent) vorge­sehen.

Der Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst wird abgesegnet. Die Gehälter von Bundesbeamten und Vertragsbediensteten werden demnach im kommenden Jahr um 9,15 Prozent bzw. mindestens 192 Euro steigen. Für niedrige Bezüge bedeutet das ein Plus von 9,71 Prozent. Die Zulagen steigen ebenfalls um 9,15 Prozent.

Mietpreisdeckel

Am Freitag steht der von ÖVP und Grünen vorgeschlagene Mitpreisdeckel an. Sie wollen Kategorie- und Richtwertmieten bis 2027 mit maximal fünf Prozent pro Jahr begrenzen. Ab 2027 soll die Durchschnittsinflation der letzten drei Jahre für die Valorisierung herangezogen werden, wobei bei einer anhaltend hohen Inflation jener Teil, der über fünf Prozent liegt, nur zur Hälfte berücksichtigt werden soll. Noch enthält der Antrag mehrere Verfassungsbestimmungen, für die eine Zweidrittelmehrheit vonnöten wäre. Sollte sie nicht zustande kommen – SPÖ und FPÖ erwarten sich ein Einfrieren der Mieten bis 2026 –, wollen ÖVP und Grüne diese streichen und das Vorhaben mit einfacher Mehrheit beschließen.

Abseits davon steht am Freitag die erste Reform des Verbotsgesetzes seit 30 Jahren an: Die Sammelnovelle bringt auch höhere Strafen für das Tragen und Verbreiten verbotener Symbole. Am Donnerstag wird außerdem das Bargeld-Volksbegehren im Plenum behandelt.