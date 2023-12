Außenminister Schallenberg besuchte den Senegal, Westafrikas Vorzeigedemokratie iam Rand von Krisenherden. Präsident Sall hat unter dem Eindruck von Protesten auf eine dritte Amtszeit verzichtet.

Für das Ende des ersten offiziellen Besuchs eines österreichischen Außenministers in Senegal haben sich die Gastgeber am Dienstag eine spezielle Vorführung ausgedacht. Vor der Insel Gorée, drei Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt, steigen senegalische Kampfschwimmer in voller Montur im Dunst der Abenddämmerung in den Atlantik und tauchen in James-Bond-Manier unter, um im Extremfall ein Boot zu entern und einen fiktiven Feind zu bekämpfen – Drogenschmuggler, Piraten oder Terroristen. Ihre Ausbildung bekamen die Kampfschwimmer nicht etwa von Eliteeinheiten der Marine Frankreichs oder der USA, sondern vom österreichischen Bundesheer.

Rückschlag für Kolonialmacht Frankreich

Die spektakuläre Show als Schlussakt einer Visite am westlichsten Zipfel Afrikas zeugt von den vielfältigen Verflechtungen zwischen Europa und Senegal, dem Tor nach Westafrika und zu der von Putschen geschüttelten Krisenregion der Sahelzone, wo Regierungen in den vergangenen Jahren wie Dominosteine gepurzelt sind. „Das waren herbe Rückschläge für den Westen und die EU“, sagt Schallenberg. Insbesondere freilich für die frühere Kolonialmacht Frankreich, die die afrikanischen Putschisten mit Hilfe der russischen Wagner-Gruppe aus ihren angestammten „Vorhof“ vertrieben haben. Eine Schmach für Emmanuel Macron und des Konzepts vom Francafrique, des französisch geprägten und von französischen Interessen dominierten Teil Afrikas.