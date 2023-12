Völkerrechtler: Zivilisten können militärische Ziele sein

Es sei rechtswidrig, wenn die Kollateralschäden an zivilen Opfern „exzessiv“ im Vergleich zum militärischen Nutzen sind.

APA / AFP / Mohammed Abed

Laut dem Schweizer Rechtsprofessor dürfen Zivilisten angegriffen werden, wenn sie direkt in Kampfhandlungen verwickelt sind. Es gebe jedoch eine Vorwarnpflicht.

Anders als häufig angenommen können auch Zivilisten zum legitimen militärischen Ziel werden. Das erklärte der Schweizer Völkerrechtsexperte Robert Kolb am Dienstag gegenüber Journalisten in Wien. Gemäß Haager Recht dürften Zivilisten dann angegriffen werden, wenn sie direkt in Kampfhandlungen verwickelt sind. Ähnliches gelte für zivile Objekte wie Spitäler. Allerdings gebe es hier eine Vorwarnpflicht. Völkerrechtlich umstritten ist Israels Selbstverteidigungsrecht.

Im Haager Recht, das Kampfhandlungen regelt, gelte die „Abwägungsregel“, erläuterte der Professor für Völkerrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Genf, der von der Europe Israel Press Association (EIPA) nach Wien eingeladen wurde: „Es muss abgewogen werden zwischen erwarteten Kollateralschäden und dem antizipierten militärischen Vorteil.“ Für eine Beurteilung der Verhältnismäßigkeit in bewaffneten Konflikten müsse man also die „Planung des Kommandanten kennen“, betonte Kolb.

Kollateralschäden müssen möglichst gering sein

Rechtswidrig werde es, wenn die Kollateralschäden an zivilen Opfern „exzessiv“ im Vergleich zum militärischen Nutzen seien. Dies sei „schwammig formuliert“, sagte der Experte, der auch der Schweizerischen Armee angehört. Wesentlich seien auch der Zeitpunkt und die Art der eingesetzten Waffen. Diese müssten so gewählt werden, dass die Kollateralschäden möglichst gering sind.

Während Soldaten in Kriegszeiten zu jeder Zeit militärisch angegriffen werden dürfen, ist die rechtliche Lage bei Zivilisten komplizierter. Auch Zivilisten, die sich bewaffneten Gruppen anschließen, gelten als „Kombattanten“. Wenn ein Zivilist zum Scharfschützen werde oder sich vor einen gegnerischen Panzer stelle, könne er zu einem militärischen Ziel werden. Denn die Person leiste einen „unmittelbaren militärischen Beitrag“. Zu unterscheiden sei aber, ob dies freiwillig geschehe oder erzwungen wurde, sagte er im Hinblick auf die Palästinenser-Organisation Hamas, die Zivilisten als menschliche Schuldschilder missbrauche.

Spitäler unter speziellem Schutz

Einen unmittelbaren militärischen Beitrag könnten auch zivile Objekte wie Spitäler leisten, wenn sie zum Beispiel als Waffenlager oder als Hauptquartier der Angreifer dienen, erläuterte Kolb weiter. Allerdings stünden solche Einrichtungen unter speziellem Schutz. Sie dürften nicht unmittelbar angegriffen werden, da dabei viele unbeteiligte Zivilisten zu Schaden kommen könnten. Daher bedürfe es einer Warnung mit Zeitangabe.

Dass Krankenhäuser wie etwa im Gaza-Krieg nicht generell als Angriffsziel ausgeschlossen werden, erklärte Kolb so: Der militärische Gegner könnte dies ausnutzen, die Gegenpartei sonst „alles dort konzentrieren“. Ähnliches gilt rechtlich etwa auch für Atomkraftwerke. Allerdings sei fraglich, ob der Kollateralschaden bei einem Austritt von Radioaktivität noch in einem Verhältnis zum militärischen Nutzen stünde, meinte Kolb.

Selbstverteidigungsrecht nur gegenüber Staaten

Das Selbstverteidigungsrecht eines Landes gelte eigentlich nur gegenüber Staaten, erläuterte der Experte, der auch als Anwalt vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und als Rechtsberater des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) fungierte. Da Israel keine Kontrolle über den Gazastreifen ausübe und die Hamas kein Staat sei, könne aus seiner Sicht völkerrechtlich gesehen nicht von Selbstverteidigung gesprochen werden, so Kolb.

Sehr wohl bestehe aber das Recht auf das Abwehren eines Großangriffs oder eines Aufstands. Dieses Recht sei sogar breiter gefasst als das offizielle Selbstverteidigungsrecht. Gaza ist nach Ansicht Kolbs auch „nicht besetzt im Sinne des Völkerrechts“. Israel kontrolliere lediglich die Grenzen des palästinensischen Küstenstreifens, mit Ausnahme jener zu Ägypten, deswegen gelte im Grenzbereich das Besatzungsrecht. Dieses schließe etwa humanitäre Hilfe mit ein. (APA)