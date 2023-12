Gericht sieht bei Google „Monopol“

Der US-Konzern Epic Games gewinnt Rechtsstreit gegen Google. In der EU wird Apple wohl den NFC-Chip öffnen.

Wien. „Ein weiterer Tag, ein weiterer Sieg über Google.“ Damit kommentierte Tim Sweeney, Chef des Softwareunternehmens Epic Games, auf dem Kurznachrichtendienst X, die zuvor stattgefundene Gerichtsverhandlung.

Der US-Spieleentwickler hatte sich im Rechtsstreit mit Google um die Praktiken des Tech-Giganten in dessen App-Store durchgesetzt. Der Play-Store stelle ein illegales Monopol dar, urteilte Bezirksrichter James Donato, der die Verhandlung in San Francisco leitete. Das Gericht entschied daraufhin in allen Punkten zugunsten Epic Games, das vor allem durch sein Spiel „Fortnite“ Berühmtheit erlangte. Die Alphabet-Tochter würde ihre Marktmacht missbrauchen, um den Wettbewerb zu behindern.