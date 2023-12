US-Kampfpanzer während einer Übung in Litauen. Imago/Karolis Kavolelis Via Www.imago-images.de

Zwei Parlamentarier der Regierungspartei in Litauen warnen im „Presse“-Gespräch eindringlich vor einem Einfrieren des Konflikts in der Ukraine.

An der Ostflanke der Nato, in den baltischen Staaten, wächst wieder die Sorge vor einem möglichen konventionellen Angriff Russlands. Sollte der Konflikt in der Ukraine eingefroren oder zugunsten Putins entschieden werden, hätte die Nato nur „fünf bis sieben Jahre“ Zeit, um sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. So lang würde es nämlich dauern, bis sich Russlands Streitkräfte vom Krieg in der Ukraine ausreichend erholt hätten, um im Osten Europas einen neuen Krieg zu starten. Das Zeitfenster nannten zwei führende Parlamentarier Litauens in Gesprächen mit der „Presse“, Žygimantas Pavilionis, der Chef des außenpolitischen Ausschusses, und Laurynas Kasčiūnas, der führende Sicherheitspolitiker im Parlament. Beide gehören der regierenden christdemokratischen Vaterlandspartei an.

Kasčiūnas schließt aber nicht aus, dass die Russen schon davor Provokationen gegen die Nato innerhalb einer „Grauzone“ wagen. Als Beispiele führt er einen Terror-Überfall ähnlich jenem der Hamas an oder einen einzelnen Angriff auf ein Objekt der kritischen Infrastruktur wie etwa auf das wichtige Terminal für LNG (Flüssiggas) in Litauen. Das Kalkül dahinter wäre es, die Unentschlossenheit der Nato vorzuführen und damit Zweifel an Artikel 5, der Beistandspflicht, zu säen. In Litauen treffen sie deshalb Vorkehrungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur. Das erwähnte LNG-Terminal in der Ostsee wurde mit einer Drohnenabwehr ausgerüstet. Sonarsysteme sollen drohende Angriffe unter Wasser erkennen.

„Dann wäre die Ukraine heute nicht besetzt …“

„Der Westen“, sagt der Diplomat Pavilionis, „macht noch immer den Fehler, Russland als ein zivilisiertes Land zu betrachten.“ Aber Putin verstehe wie ein „Hooligan“ nur die Sprache der „Stärke“. Der Kreml-Chef müsse sehen, dass der Westen einen Plan für eine Region hat. Das schrecke ihn ab. Deshalb hält er es für fatal, dass Berlin und Paris 2008 auf dem Gipfel in Bukarest die Nato-Beitrittsperspektive für die Ukraine und Georgien abgewürgt haben: „Ich war damals dort. Hätten die Deutschen und Franzosen auf die Litauer gehört, wären heute nicht Teile der Ukraine und Georgiens besetzt.“

Der Politiker drängt nun ganz vehement auf die Eröffnung von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Zugleich müsste es für Kiew auch einen Pfad in die Nato geben: „Denn die EU-Mitgliedschaft ohne jene in der Nato wäre eine Verschwendung von Steuergeld.“ Die „Barbaren“, womit er Russland meint, würden in der Ukraine dann wieder alles zerstören. Europa sieht Pavilionis am Scheideweg wie 1938, eine Beschwichtigungspolitik wie von Chamberlain würde dazu führen, dass Russland nach fünf bis sieben Jahren seinen „Feldzug“ fortsetzt.

Die Beziehungen zu Österreich beschreibt Diplomat als „sehr eng“. Das war nicht immer so. Österreich habe 2015 die baltischen Botschaften geschlossen: „Es gibt bei uns dieses Gefühl, dass ihr uns damals aufgegeben habt, weil ihr dachtet, dass wir vielleicht nicht weiterexistieren würdet. Russland war ja davor in postsowjetische Gebiete eingefallen.“ Nach Angaben des Diplomaten gibt es nun aber auch Anzeichen, dass Österreich mit einem Botschafter nach Vilnius zurückkehren und zum ersten Mal überhaupt ein österreichischer Kanzler das Land besuchen könnte.

„Das nächste Jahr wird hart“

Die Lage in der Ukraine schätzt Sicherheitspolitiker Kasčiūnas als schwierig ein: „Das nächste Jahr wird hart wegen der Kriegsmüdigkeit in Westeuropa.“ Er wirft dem Westen vor, der Ukraine immer nur so viele Waffen zu geben, um sich verteidigen und den Russen Schwierigkeiten bereiten zu können, aber eben nicht, um diesen Krieg zu gewinnen. Kasčiūnas warnt auch davor, die Ukraine an den Verhandlungstisch und zum Einfrieren des Konflikts zu drängen. „Ein Minsk-III-Abkommen wäre für uns eine schlechte Sache.“ Denn dann begänne die Uhr zu ticken. Und nach „fünf bis sieben Jahren“ drohte der nächste Krieg.

Litauen ist das südlichste Land im Baltikum. Es grenzt im Osten an Belarus und im Westen an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Nach Putins Krim-Annexion verstärkte die Nato den Schutz der Ostflanke, wobei die Battle Group in Litauen von der deutschen Bundeswehr angeführt wird.