Die Republikaner blockieren US-Finanzhilfen für die Ukraine. US-Präsident Biden spricht von einem „größtmöglichen Weihnachtsgeschenk“ für den Kreml-Chef. Die Republikaner wollen ihre Unterstützung an neue Mittel für den US-Grenzschutz knüpfen.

US-Präsident Joe Biden warnt die Republikanische Partei mit Blick auf die ausbleibende Finanzhilfe für die Ukraine vor einem „Weihnachtsgeschenk“ für Kreml-Chef Wladimir Putin. Der Kongress müsse ein Gesetz zur Bewilligung der Hilfen verabschieden, „bevor sie Putin das größtmögliche Weihnachtsgeschenk machen“, sagte Biden im Weißen Haus nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij.

Zuvor hatte Selenskij in Washington um dringend benötigte US-Militärhilfen für sein von Russland angegriffenes Land gebeten, war bei wichtigen Entscheidungsträgern aber auf taube Ohren gestoßen. Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, machte nach seinem Treffen mit Selenskij am Dienstag deutlich, dass sich an der Linie der Republikaner nichts geändert habe.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Johnson, zeigte nun trotz persönlicher Unterhaltung mit dem ukrainischen Präsidenten kein Entgegenkommen. Bidens Regierung verlange vom Parlament die Freigabe von Milliarden für die Ukraine, lege aber keine klare Strategie vor, wie das Land mit der Unterstützung den Krieg gewinnen wolle, sagte er im Anschluss. Es brauche Klarheit darüber, was mit dem Geld in der Ukraine geschehe und wie die Ausgaben überwacht werden sollten. Er betonte, dass bei allen Ausgaben die nationale Sicherheit an erster Stelle stehen müsse.

Republikaner stellen Bedingungen

Die US-Republikaner wollen die Freigabe weiterer Ukraine-Hilfen an neue Mittel für den Grenzschutz knüpfen. Johnson bezeichnete die Situation an der Südgrenze der USA zu Mexiko einmal mehr als „absolute Katastrophe“. Er hielt daran fest, dass das Repräsentantenhaus durchaus vor einer Abstimmung über neue Ukraine-Hilfen in die Weihnachtsferien gehen könne. Damit wäre eine Einigung nicht vor Jänner möglich. Auch der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, machte deutlich, dass er zwar überzeugter Unterstützer der Ukraine sei, die Freigabe von Hilfen aber an Investitionen in den Grenzschutz geknüpft werden müssen.

Eine Verabschiedung weiterer Hilfen noch in diesem Jahr rückt damit in weite Ferne. (APA/dpa)