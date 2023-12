Mann mit Verbrennungen und Blutungen in Grazer Stiegenhaus gefunden

Der Fall gibt der Polizei noch Rätsel auf. Denn der 40-Jährige kann sich offenbar nicht erinnern, was passiert ist. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die Grazer Polizei hat sich mit einem bisher undurchsichtigen Vorfall zu befassen: Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses hatte am Dienstag gegen 9.00 Uhr einen Mann mit Verbrennungen und einer starken Blutung im Stiegenhaus gefunden. Dieser gab an, nicht zu wissen, was passiert ist.

Der 40-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus gebracht und befindet sich in Lebensgefahr. Bei ihm wurde Suchtgift entdeckt, gab die Exekutive Mittwochfrüh bekannt. Weitere Ermittlungen stehen noch an. (APA/red.)