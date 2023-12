Sugababes bis Lenny Kravitz: 2024 wird ein Jahr der Albumcomebacks

Etliche Chartsgaranten legen im kommenden Jahr neues Material vor, einige davon melden sich nach langer Pause zurück. Ein paar Alben des kommenden Jahres.

Kommendes Jahr dürften sich einige bekannte Stimmen nach langer Zeit wieder zurückmelden. Es heißt, 2024 wird das Jahr der Comebacks, aber Hitgaranten werden auch Neues liefern. Gossip etwa. Frontsängerin Beth Ditti war einst Star bei Modeschauen von Gucci und Lagerfeld, irgendwann ist sie abgetaucht. Nach zwölf Jahren soll nun ein neues Album des wiedervereinten Trios kommen: „Real Power“ erscheint am 22. März. Mit von der Partie ist auch Starproduzent Rick Rubin, der schon 2009 den Hit „Heavy Cross“ veredelte.

Neues Material gibt es auch von einem in Österreich stets gefeierten Künstler: Lenny Kravitz‘ Platten wandern regelmäßig in die Top Ten des Landes. Am 15. März soll „Blue Electric Light“ erscheinen, der 59-Jährige macht damit das Albumdutzend voll. Einen Vorgeschmack gibt es bereits: das Video zur Single „TK421“.

Fast ebenso viele Alben hat Coldplay schon herausgebracht. 2024 wird Nummer Zehn erscheinen und es sei „fast fertig“, so die Briten Anfang November. „Moon Music“ soll wohl als der zweite Teil des Vorgängers „Music Of The Spheres“ verstanden werden. Für den Song „One World“ können Fans sogar ihre eigenen Stimmen beisteuern. Die Gruppe um Chris Martin ist in Österreich nicht weniger beliebt als Kravitz, im August wird Coldplay an vier Abenden im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion spielen.

Nicht zwölf (siehe Gossip), aber sechs Jahre Pause haben sich die Fantastischen Vier gegönnt. Am 4. Oktober kommenden Jahres kommt mit „Long Player“ ein neues Studioalbum heraus. Auch live werden die neuen Songs präsentiert, in Wien etwa am 20. Dezember 2024.

JLo, Sugababes & Usher

Eine Fortsetzung wird auch Jennifer Lopez‘ Album aus 2002 finden. „This Is Me ... Then“ bekommt schon am 16. Februar Gesellschaft von (wenig überraschend) „This Is Me ... Now“. Fast ein viertel Jahrhundert nach dem Debüt „One Touch“ wollen auch die Sugababes nachreichen und ein erstes Album veröffentlichen. Und noch jemand will an den Nullerjahren anknüpfen: Usher. Der Super-Bowl-Sonntag am 11. Februar mit dem US-R&B-Star steht. An diesem Tag wird er nicht nur American-Football-Fans mächtig einheizen, zugleich erscheint nämlich – mehr als sieben Jahre nach „Hard II Love“ – sein neuntes Album „Coming Home“.

Seit dem Comback der Libertines sind neun Jahre vergangen. Mit „All Quiet on the Eastern Esplanade“ bringt die britische Indie-Band um Pete Doherty and Carl Barât am 8. März ihre vierte Platte an den Start. Die Vorabsingle „Run Run Run“ klingt abgeklärter, verspricht aber erneut ordentlichen Garagerock. Live ist die Band im kommenden Jahr beim Lido Sounds in Linz zu sehen.

Auch aus Österreich kommt neues Material, wobei Ja, Panik mittlerweile in Berlin zuhause ist. Schon im Herbst schickten die Österreicher ihr Indie-Rock-Brett „Dream 12059“ als Singlevorboten für Studioalbum Nummer sieben. Nach diversen Ausflügen auf Solopfade oder in die Literaturwelt bringt die Band am 2. Februar „Don‘t Play With The Rich Kids“ heraus. Die Gruppe geht damit auch auf ausgedehnte Tour, wobei am 12. April ein Konzert in Salzburg und tags darauf ein Stopp in Wien vorgesehen sind.

Thomas Anders‘ und Florian Silbereisens „Das Album“ war 2020 wohl der Überraschungserfolg schlechthin. Die erste Kollaboration der beiden Sänger schaffte es in Österreich gar an die Spitzer der Charts und hielt sich über Wochen in den Top Ten. Nun wird pünktlich einen Tag vor Silbereisens großer Unterhaltungsshow „Schlagerchampions“ Nachschub geliefert: Am 12. Jänner erscheint „Nochmal“. Wie wohl Nummer drei heißen wird? (APA/red.)