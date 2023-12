Die EU schlafwandelt durch die Zinswende

Seit einem Jahr steigen die Zinsen, und neue Schulden werden rasant teurer als alte. In der Debatte um die Reform der EU-Defizitregeln spiegelt sich dieses Problem kaum wieder. Doch die Uhr tickt.



Oliver Grimm

"Die Presse"-Korrespondent in Brüssel





Am Dienstag habe ich etwas gemacht, damit Sie es nicht machen müssen. Ich habe mir die Aufzeichnung der Debatte im Europaparlament vom Montagnachmittag angeschaut, in der es um das Thema „Die Rolle der Steuerpolitik in Krisenzeiten“ ging. Naiv, wie ich bin, hatte ich mir interessante Redebeitrage der Europaabgeordneten zur Frage erhofft, welche Rolle die Steuerpolitik darin spielen soll, die Kosten der staatlichen Antwort auf die vergangenen Krisen – von Corona bis Teuerung – wieder hereinzuspielen. Weil: all die staatlichen Ausgabenprogramme waren notwendig, auch wenn man über Design und Treffsicherheit streiten kann (nein: streiten muss, Stichwort: Cofag). Aber sie haben die in den meisten EU-Mitgliedstaaten ohnehin schon hohen Schuldenquoten erhöht. Irgendwann wird all das zurückzuzahlen sein. Das wäre von vielen Politikern bis zum Juli vorigen Jahres und der Zinswende, welche die Europäische Zentralbank damals eingeläutet hat, mit dem Argument weggewedelt worden, dass neue Schulden ohnehin nichts kosten (oder man fallweise sogar kraft Negativzinsen dafür belohnt wird, neue Anleihen zu begeben).

Allein, meine Hoffnung war vergebens. Kein einziges Mal fiel das Wort „Zinswende“, oder wenigstens „Zinskosten“, in der besagten Debatte. Dafür fantasierten einige Abgeordnete, darunter auch die ansonsten für ihre Besonnenheit bekannte SPÖ-Mandatarin Evelyn Regner, darüber, dass man Privatjets in der EU verbieten, oder wenigstens mit Strafsteuern verteuern solle.

Von Privatjets weiß ich nichts, ich bin noch nie in einem gesessen. Von Staatsschulden hingegen weiß ich mittlerweile zumindest ein bisschen etwas. Immerhin begann ich meine erste Zeit als Brüssel-Korrespondent der „Presse“ genau in dem Moment, als Ende 2009 die Griechenlandkrise ausbrach, die rasch die gesamte Eurozone ins Wanken brachte. Dass es den Euro heute noch in dieser Form gibt, war zu einem großen Teil der Ankündigung des damaligen Präsidenten der EZB, Mario Draghi, zu verdanken, der Ende Juli 2012 gelobte, er werde „was auch immer nötig ist“ tun, um die Währungsunion zusammenzuhalten. Der ein halbes Jahr zuvor politisch von den nationalen Regierungen vereinbarte Fiskalpakt hatte, so streng er auch klingt, wenig Wirkung. Zur Erinnerung: diese Verschärfung der Maastricht-Kriterien sieht unter anderem vor, dass die Mitgliedstaaten nur 0,5 Prozent Defizit pro Jahr machen dürfen. Die Europäische Kommission wurde ermächtigt, Geldbußen von bis zu 0,1 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung zu verhängen, falls ein Land sein Gelöbnis zur Budgetsanierung bricht.

Wie oft hat sie das getan? Richtig: nie. Das grundlegende Problem der Defizitregeln der EU liegt darin, dass die Mitgliedstaaten gleichzeitig, wenn die Bildsprache aus dem Gerichtssaal erlaubt sein darf, Angeklagter, Staatsanwalt, Strafverteidiger und Richter sein sollen. Das kann nicht funktionieren.

In den Jahren nach der Eurokrise bis zur Zinswende konnten sich die Staaten darüber hinwegsetzen. Schulden machen war ja billig. Aber werfen Sie nur einen Blick auf die oben stehende Grafik der Oesterreichischen Nationalbank.

Sie sehen hier, wie sich ab der Zinswende die Zusammensetzung der Zinskosten der Republik für ihre Staatsschulden sofort ändern. Achten Sie besonders auf den burgunderroten Balken: das sind die Kosten dafür, auslaufende Staatsanleihen durch neue zu ersetzen. Noch vor zwei Jahren war das für Österreich de facto ein gutes Geschäft: alte, höher verzinste Anleihen wurden Monat für Monat durch neue, niedriger verzinste ersetzt. Und so sanken die Zinskosten. Diese Effekt ist jetzt genau umgekehrt.

Nun kann man einwenden, dass das nur minimale Effekte seien. Ob der Staat 0,9 Prozent oder 1,4 Prozent der Wirtschaftsleistung Zinskosten hat: was soll‘s, noch dazu in einem reichen Land wie Österreich? Doch so harmlos ist das nicht. Im Oktober las ich in „Le Monde“ eine ausführliche Analyse der fiskalpolitischen Bredouille, in der Frankreich versinkt. Das Land muss jährlich ein Siebtel seines Bestandes an Staatsschulden umschulden (das ergibt sich aus der durchschnittlich siebenjährigen Laufzeit der diversen Anleihen). Jede neue Anleihe muss, ebenfalls im Durchschnitt, wegen der Zinswende mit 3,5 Prozent bepreist – jene, die sie ersetzen, waren nur mit durchschnittlich 0,5 Prozent verzinst. Sprich: es ist heute für die europäische Großmacht Frankreich sieben Mal teurer, neues Geld an den Märkten aufzunehmen, als das noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war.

Ich habe den Verdacht, dass dieses Phänomen in den anderen EU-Staaten ähnlich ausgeprägt ist. Seit der Corona-Pandemie konnten sie sich der Frage entziehen, wie sie mit diesem Problem umzugehen gedenken. Denn seit 2020 sind die Defizitregeln ausgesetzt. Haushaltssanierung ist derzeit für die EU-Mitgliedstaaten Kür, nicht Pflicht. Aber diese Ausnahme läuft am 31. Dezember aus. Sollten die Finanzminister sich nicht einigen, sie noch einmal zu verlängern, müssen sie stattdessen eine Reform der Fiskalregeln über die Bühne bekommen. Daran sind sie vor ein paar Tagen trotz spätnächtlicher Verhandlungen erneut gescheitert.

Zumal der Vorschlag, den die Kommission im April für die Korrektur der nationalen Defizite gemacht hat, zwar klug durchdacht, aber politisch impraktikabel ist. Die Idee ist schlau, die Schulden der einzelnen Staaten auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen und dementsprechend in niedriges, mittleres und hohes Risiko zu unterteilen. Doch man kann sich schon jetzt lebhaft ausmalen, wie heftig jene Regierungen, deren Schuldenmanagement die Kommission als hochriskant einstuft, gegen diese Klassifizierung protestieren werden. Wie gesagt: es braucht enorme Disziplin, Richter über sich selbst zu sein.

Auch das Votum des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments über diese Reformpläne am Montagabend in dieser Sache beruhigt mich nicht. Da ist viel von „Investitionen“ und „nationaler Zuständigkeit“ die Rede: beides Deckwörter dafür, dass im Zweifelsfall jede Staatsausgabe zur wahnsinnig wichtig Zukunftsinvestition umgemascherlt werden kann, wenn der betreffende Staat das so will. Zudem wollen die Europaabgeordneten eine noch einmal um zehn Jahre verlängerte Frist für die Korrektur der überschießenden Schulden (zur Erinnerung: wir jeden noch immer von den 60 Prozent der Maastrichtkriterien, von denen österreichische Finanzminister nicht einmal mehr zu träumen wagen).

All das bedeutet, fürchte ich, für Steuerzahler nichts Gutes. Denn wenn sich alte Schulden kraft Zinswende nicht mehr so billig durch neue Schulden ersetzen oder gar, wie gezeigt, verringern lassen, dann bleibt dem Staat eine Einnahmenquelle zur Haushaltssanierung, die sich ihm nicht entziehen kann: der Lohn- beziehungsweise Einkommenssteuerpflichtige.

Hier können Sie alle Newsletter der „Presse“-Redaktion kostenlos abonnieren.