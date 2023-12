Weihnachtsessen weltweit von Kentucky Fried Chicken bis „lechon“

Frittiertes Huhn, Spanferkel oder Julbord. Ein Blick über den weihnachtlichen Tellerrand.

Japan

In Japan darf zu Weihnachten Fastfood von Kentucky Fried Chicken (KFC) nicht fehlen. Die Tradition startete bereits in den 1970er-Jahren, als in Japan die „Kentucky for Christmas“-Werbung präsentiert wurde, um Touristen und Expats eine Alternative zum Truthahn anzubieten. Mittlerweile ist KFC auch ein Synonym für Weihnachten, teilweise werden die Menüs wochenlang im Voraus bestellt.

imago stock&people

Italien

Im Norden Italiens, vor allem in der Lombardei, darf der berühmte Panettone nicht fehlen. Den mailändischen Kuchen gibt es in unzähligen Varianten. Wenn es ums Weihnachtsgebäck geht, hat Italien aber noch mehr zu bieten. In Sizilien wird der Buccellato, eine Art Gugelhupf mit Nüssen, Feigen und Orangenschalen gereicht. In Rom wiederum wird der Pangiallo serviert, ein Kuchen mit Nüssen, Feigen, Rosinen und Schokolade.

IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

England

Wie in vielen anderen Ländern gibt es auch in England nicht nur das eine richtige Weihnachtsessen, sondern neben Braten und Truthahn eine ganze Reihe traditioneller Menüs. Der Weihnachtspudding zum Dessert darf aber nirgends fehlen. Der Pudding wird traditionellerweise schon am letzten Sonntag im November zubereitet. Die Mischung aus Nüssen, Rosinen, Eiern, Mehl und Rindernierenfett (oder pflanzlichem Fett) wird gekocht bzw. gedämpft. Oft wird er danach auch in Alkohol getränkt. Meist wird er zu Weihnachten mit Brandy übergossen und am Tisch flambiert, serviert wird er mit Brandy-Butter oder Custard als Beilagen.

BigClicker via imago-images.de

Schweden

Reiche Auswahl findet man zu Weihnachten in Schweden. Beliebt sind hier weihnachtliche Buffets namens Julbord, die mit einer Vielzahl an Gerichten daherkommen. Eingelegte Heringe, geräucherter Lachs, Köttbullar und Julskika-Schinken sind dabei ein Muss .

IMAGO/Fredrik Sandberg / TT

Mehr lesen Britischer Ikea verlost Köttbullar in XXL

Frankreich

Ein Dessert in Form eines Baumstammes muss in Frankreich zum Abschluss des weihnachtlichen Festessens serviert werden. Der Bûche de Noël symbolisiert eine alte Tradition, denn in Frankreich war es wie in vielen Ländern Europas üblich, zu Weihnachten ein Holzscheit im Kamin zu verbrennen.

Log shaped chocolate cake for Christmas MIXA via www.imago-images.de

Polen

"Dar1930" via www.imago-images.de

In Anlehnung an die zwölf Apostel werden zwölf - fleischlose - Gerichte zu Weihnachten serviert. Ein absoluter Klassiker der polnischen Küche und ein Muss zu Weihnachten ist die Barszcz czerwony, eine Rote-Rüben-Suppe. Karpfen und Pierogi sind ebenfalls oft mit von der Partie.

Philippinen

IMAGO/George Buid

Auf den Philippinen ist das wichtigste Weihnachtsessen der Noche Buena, das Spanferkel, auch „lechon“ genannt. Serviert wird es mit Käse „queso de bola“ und Nudelgerichten. (cg)