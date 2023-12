14 Menschen bei Ammoniak-Austritt in Wels verletzt

Zwei Personen wurden schwerer verletzt. Die Beschwerden reichten von Übelkeit und Augenreizungen bis hin zu Atemnot.

Bei einem Ammoniakaustritt in Wels sind Dienstagnachmittag 14 Personen verletzt worden. Der Austritt passierte im Außenbereich eines Kühlturms bei einem Backwarenhersteller. Zwei Personen wurden schwerer verletzt, zehn leicht. Sie alle wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, bestätigte das Rote Kreuz einen Bericht des „ORF Radio Oberösterreich“ am Mittwoch.

Die Beschwerden reichten von Übelkeit und Augenreizungen bis hin zu Atemnot. Zwei leichter Verletzte lehnten eine Behandlung im Spital ab, hieß es von der Rettungsorganisation. Mit neun Rettungsautos, einem Notarztwagen und zwei Mannschaftstransportern war das Rote Kreuz im Einsatz. Der Ammoniakaustritt wurde von der Feuerwehr gestoppt. Die Ursache war vorerst unklar. (APA)