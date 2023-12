Walkie-Talkies für die Apokalypse

Jubel für neue Rückblicke, frühe Abschiede und den Auftakt zum Schönberg-Jahr 2024.

Zuletzt denkt man an Ligetis „Poème symphonique“ für 100 Metronome: Dort hält auch eines am längsten durch. In Hannah Kendalls „shouting forever into the receiver“ sind es hingegen Spieldosen, die zwischen bedrohlichen Klängen eines Orgelpunkts in Kontrabasstiefen und diversen Knattergeräuschen klassische Gassenhauer von sich geben, bis auch dem letzten die Mechanik versagt. „Ah! vous dirai-je, maman“, das von Mozart (und später Ernst von Dohnányi) variierte Kinderlied, war diesmal der zufällige Sieger. Passend zum Advent, kennen wir es doch als „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.