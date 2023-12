Ampel-Koalition will Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einführen

Zudem sollen Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, der sogenannte Agrardiesel. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft kritisiert die Pläne zum Kerosin.

Die Spitzen der deutschen Ampel-Koalition streben laut dpa-Informationen eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge an. Zudem sollen Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, der sogenannte Agrardiesel. Das ist Teil der Einigung über den Bundeshaushalt 2024.

Bisher ist im gewerblichen Luftverkehr eingesetztes Kerosin von der Energiesteuer befreit. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft können sich einen Teil der für ihren Kraftstoffverbrauch gezahlten Energiesteuer auf Antrag zurückerstatten lassen.

Jost Lammers, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, kritisierte die Pläne zum Kerosin. „Bereits heute hängt Deutschland in der Wiederbelebung des Luftverkehrs seit der Pandemie deutlich hinter fast allen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern zurück“, sagte er laut einer Mitteilung. „Die staatlichen Standortkosten in Deutschland sind bereits jetzt die höchsten im europäischen Vergleich. In dieser Situation verteuert die Bundesregierung mit dem nationalen Alleingang einer innerdeutschen Kerosinbesteuerung den Zubringerverkehr zu deutschen Drehkreuzen und verschiebt damit Verkehre ins europäische und internationale Ausland.“

Verband für Luftverkehr kritisiert Pläne

Diese Entscheidung bedeute ein „faktisches Förderprogramm für die Drehkreuze am Bosporus und am Persischen Golf“, so Lammers. „Darüber hinaus schwächt die Bundesregierung mit dieser erneuten Erhöhung der staatlichen Standortkosten die Luftverkehrsanbindung der wichtigen deutschen Wirtschaftsstandorte.“

Die von der Koalition geplante stärkere Anhebung des CO2-Preises sorgt indes bei Erdgas in einem Musterhaushalt für rund 20 Euro Mehrkosten pro Jahr. Dies geht aus am Mittwoch vorgelegten Berechnungen des Vergleichsportals Check24 für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden hervor. Demnach war bei einem CO2-Preis von 40 Euro je Tonne im kommenden Jahr bisher mit insgesamt 40 Euro Mehrkosten zu rechnen. Bei den jetzt geplanten 45 Euro je Tonne steigt die Mehrbelastung auf 60 Euro gegenüber 2023.

Insgesamt rechnet das Portal für 2024 mit Gaskosten in Höhe von 2.537 Euro, 17 Prozent mehr als 2023, was 370 Euro entspricht. Den größten Anteil daran habe mit 217 Euro die Wiederanhebung des Mehrwertsteuersatzes von sieben auf 19 Prozent zum 1. März.

Der höhere CO2-Preis gilt auch für Heizöl. Das Vergleichsportal Verivox geht für den Anstieg von 30 auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid von jährlichen Mehrkosten in Höhe von 96 Euro aus. Auch diese Berechnung gilt für einen Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. (APA)