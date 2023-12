Warum Ungarn EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockiert 

Im ungarischen Parlament versprach Viktor Orbán am Mittwoch, dass er in Brüssel in der Causa EU-Erweiterung standhaft bleiben werde.

Während der Regierungschef Kiew für prinzipiell EU-inkompatibel hält, macht sein politischer Berater das Ende der ungarischen Blockade von der Freigabe aller eingefrorenen EU-Gelder abhängig.

Nach den Pressefotos zu urteilen, verlief das jüngste Treffen zwischen dem ungarischen Premier Viktor Orbán und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij durchaus freundlich. Die beiden Politiker trafen sich vergangenen Sonntag am Rande der Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei in Buenos Aires. Ein Bild zeigt die beiden, wie sie sich gut gelaunt miteinander unterhalten. Doch der Schein trügt. Orbán ist vor dem am Donnerstag und Freitag stattfindenden EU-Gipfel in Brüssel fest entschlossen, sich in Hinblick auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine querzulegen. Aus ungarischen Regierungskreisen ist seit Langem zu hören, dass die Ukraine nicht den EU-Kriterien entspreche.

„Absurd“ und „lächerlich“

Um diesen Standpunkt zu untermauern, wurde von der Regierungsmehrheit im ungarischen Parlament am Mittwoch sogar eine Resolution verabschiedet, in der Orbán aufgefordert wird, ein Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine einzulegen. Orbán selbst sprach einmal mehr davon, dass seine Regierung „überstürzte“ Aufnahmegespräche mit der Ukraine ablehne. Diese wären insofern „absurd“ und „lächerlich“, als die Ukraine noch in einen Krieg verwickelt sei, den es obendrein „nicht gewinnen“ könne, sagte Orbán.