Wie Unternehmen strukturiert eine Insolvenz vermeiden können

Mit der Insolvenz der Signa Holding ist das Thema Zahlungsunfähigkeit einmal mehr ins Blickfeld einer Öffentlichkeit geraten. Kritiker monieren, dass die Krise der Holding vermeidbar gewesen wäre. Doch welche rechtlichen Möglichkeiten haben Unternehmen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind und den Total-Crash vermeiden wollen?

Seit gut zweieinhalb Jahren, seit die Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie der EU in Österreich umgesetzt wurde, können Unternehmen im Fall einer drohenden Zahlungsunfähigkeit ein Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung (ReO) beantragen. Die Rahmenbedingungen, die sie im Rahmen eines solchen Verfahrens erhalten, sind in der Regel günstiger als im Fall einer tatsächlichen Insolvenz und sollen – so das erklärte Bestreben der Europäischen Union – das Unternehmertum in Europa stärken und aktiv die Politik einer zweiten Chance implementieren.

Das Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung steht allen Arten von Unternehmen als Sanierungsoption zur Verfügung, auch Einzelunternehmen. Ausgenommen sind lediglich Firmen aus dem Finanzsektor, wie Peter Wagesreiter, Partner bei HSP.law erklärt.

Vorteile einer Restrukturierung nach ReO

Einer der großen Vorteile des Verfahrens besteht aus Schuldnersicht darin, dass – anders als im Fall einer Insolvenz – dem Restrukturierungsplan nicht alle Gläubiger zustimmen müssen. Es reicht, wenn die Mehrheit jeder Gläubigerklasse den Plan gutheißt, wobei allerdings neben der einfachen Kopfmehrheit auch eine 75-prozentige Forderungsmehrheit erreicht werden muss.

Das Gericht kann auf Antrag des Schuldners den Restrukturierungsplan unter bestimmten Umständen aber sogar dann bestätigen, wenn er nicht in allen Gläubigerklassen Zustimmung findet. Dieser Punkt stellt eine Möglichkeit dar, ein an sich sinnvolles Sanierungsverfahren auch dann durchzuführen, wenn eine ablehnende Gläubigergruppe es zu verhindern versucht.

Sehr wohl können allerdings beide Seiten, sowohl Gläubiger als auch Schuldner, gegen die Bestätigung oder die Ablehnung eines Restrukturierungsplans einen Rekurs einlegen. Einem solchen Rekurs kommt eine aufschiebende Wirkung nur dann zu, wenn die Nachteile für denjenigen, der den Rekurs einreicht, größer wären als die Vorteile, die bei einer Planumsetzung erwartet werden können, betont Peter Wagesreiter von HSP.law.

Möglichkeit der Vollstreckungssperre

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht auch darin, dass es grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, die Sanierung in Eigenverwaltung durchzuführen und auch die Möglichkeit bietet, eine Vollstreckungssperre zu beantragen, um Liquidität für die Sanierung zu gewährleisten. Auch in diesem Fall wird die Eigenverwaltung beibehalten, dem Unternehmen wird allerdings ein Restrukturierungsbeauftragter beigestellt. Die Dauer der Vollstreckungssperre ist mit drei Monaten begrenzt, sie kann in begründeten Fällen verlängert werden.

Voraussetzung für die Eröffnung eines Restrukturierungsverfahrens nach der Restrukturierungsordnung ist eine Überschuldung, die eine Insolvenz wahrscheinlich macht. Bereits insolvente Unternehmen können das Verfahren nicht in Anspruch nehmen, ebenso wenig wie Unternehmen, für die in den letzten sieben Jahren ein Sanierungs- oder Restrukturierungsplan angenommen wurde.

Voraussetzungen für eine Restrukturierung

Um ein Restrukturierungsverfahren einzuleiten, sind ein Finanzplan für die kommenden 90 Tage, ein Vermögensverzeichnis sowie die Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre vorzulegen. Als Kernstück des Restrukturierungsantrags gilt aber der Restrukturierungsplan. Für seine Inhalte setzt die Restrukturierungsordnung einige Vorgaben. So müssen unter anderem alle von den Maßnahmen betroffenen Gläubiger samt der geplanten Kürzung ihrer Forderungen angeführt werden, die Dauer der Restrukturierung sowie deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und auf die Finanzierung. Überdies muss aus dem Plan nachvollziehbar hervorgehen, dass eine Fortführung des Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist.

Ein Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung bietet auf jeden Fall ein sinnvolles Instrument, wenn es darum geht, Unternehmen mit einer guten Fortbestehensprognose zu sanieren und deren Fortbestand zu sichern. Sie bildet auch eine Möglichkeit, frühzeitig auf eine finanzielle Krise zu reagieren und steigert somit die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sanierung. Andererseits kann der damit verbundene Aufwand aber beträchtlich sein, denn die Materie ist komplex. Eine Beratung durch Experten empfehlt sich im Vorfeld daher auf jeden Fall. HSP.law bietet seinen Kunden auch in diesem Bereich kompetente Unterstützung.