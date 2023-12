Das größte Abfahrtsrätsel des Winters

Gröden bittet zum Auftakt in die Abfahrtssaison – auf einer Piste, an der sich die Ski-Elite reihenweise die Zähne ausbeißt. Dabei ist das Mysterium der Saslong doch längst gelöst.

St. Christina/Wien. In der gewohnten Bescheidenheit will sich Vincent Kriechmayr noch immer nicht Gröden-Sieger nennen. Zwar hat er im Vorjahr nach unzähligen Anläufen sein Gröden-Trauma beendet und die Abfahrt gewonnen, allerdings auf etwas verkürzter Strecke. Der Oberösterreicher, 32, mag die tückische Saslong also zumindest einmal entschlüsselt haben, für den Großteil der Ski-Elite aber bleibt diese dreieinhalb Kilometer lange Piste, obwohl schon seit 1969 im Kalender und über 100 Rennen alt, ein großes Rätsel. Das wohl größte im Weltcup überhaupt.

Tatsächlich sind Grödens Siegerlisten gespickt mit vielen Überraschungen, nicht zuletzt die Skimacht Österreich beißt sich hier allzu oft die Zähne aus. Was braucht es also, um am Donnerstag (11.45 Uhr, ORF eins) zu brillieren, wenn die erste von zwei Abfahrten die Speedsaison einläutet? Und wieso ist Kriechmayr, das verbliebene Abfahrt-Aushängeschild des ÖSV, gerade heuer ein Topfavorit?