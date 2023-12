Dominic Thiem bereitet sich in Dubai auf 2024 vor

Der Niederösterreicher hat sein Knieproblem im Griff und trainiert mit Topspielern wie Andy Murray. Auf sein erstes volles Jahr auf der ATP Tour freut sich Sebastian Ofner.

An verschiedenen Schauplätzen bereiten sich der Ex-Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem und Österreichs neue Nummer eins, Sebastian Ofner, auf die Saison 2024 vor. Die beiden Asse sind nach einem längeren, reinen Fitness-Aufbau nun wieder voll im Tennis-Training. Thiem schlägt sich im Zuge eines 18-tägigen Aufenthalts in Dubai mit Topleuten wie Andy Murray, Andrej Rublew, Grigor Dimitrow oder Karen Chatschanow ein. Für ihn geht es am 25. Dezember weiter nach Australien.

Nach seinem letzten Saisonmatch in Metz machte Thiem zunächst mit seiner Familie und Freundin Lili unter anderem Urlaub auf einer griechischen Insel. „Ich habe dann nach eineinhalb, zwei Wochen begonnen, Fitness zu machen und habe die Zeit zu Hause auch gut genutzt, die kleineren Probleme, die ich im Laufe vom letzten Jahr angehäuft habe, zu verbessern.“ Dazu war er dreimal im Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau in Salzburg. „Dort hat man mir sehr mit meinem Knie geholfen. Es war im Endeffekt kein großes Problem. Und es ist jetzt am Weg der Besserung.“

Danach habe er früh mit Fitness begonnen und noch in Österreich auch einige Male Tennis gespielt. „Jetzt in Dubai beginnt das Tennis natürlich voll“, sagte der 30-jährige Ex-Weltranglisten-Dritte (aktuell 98.). Der frühere Start schon in Österreich habe ihm diesbezüglich geholfen. So sei es in Dubai kein „Kaltstart“ gewesen.

Abflug nach Australien

„Ich fühle mich gut und stabil, körperlich passt alles. Jetzt sind es natürlich noch relativ viele intensive Tage, viele Trainings mit Topleuten wie Murray, Dimitrow, Rublew, Chatschanow, Djere - sehr, sehr viele Leute da. Die Trainingsbedingungen sind auch super.“ Am Christtag fliegt Thiem dann nach „down under“. „Ich hoffe, dass ich dort dann einen guten Saisonstart haben kann.“ Sein Auftakt erfolgt in Brisbane Anfang Jänner, dann hat er das Einladungsturnier Kooyong Classic, das wie die Australian Open (ab 14.1.) in Melbourne stattfindet, eingeplant.

In der Heimat, genauer gesagt bei Thiem-Vater Wolfgang in Traiskirchen, holt sich Sebastian Ofner den Feinschliff. Ofner berichtete am Mittwoch von einem gut verlaufenen Urlaub. „Es war einmal nötig, nach der langen Saison einmal wirklich runterzufahren und runterzukommen. Auch zu realisieren, was heuer so alles passiert ist“, erklärte der Steirer, der seit 27. November wieder trainiert. U.a. hat er auch zwei Wochen bei seinen Eltern zu Hause verbracht und dort „sehr viel Fitness“ gemacht.

Sebastian Ofner, Österreichs Nummer eins. Gepa

Nun ist Ofner in Traiskirchen. „Jetzt starte ich wieder voll ins Tennis-Training. Zwei Wochen bis Weihnachten jeden Tag zweimal Tennis plus Fitness. Wieder sehr viele Stunden am Platz, was ich definitiv auch wieder brauche. Vor allem haben wir noch ein paar Sachen, an denen wir arbeiten“, konstatierte der Weltranglisten-43. Er fühlt sich topfit und schmerzfrei.

Ofner schielt in Richtung Top 30

An seinem Ziel für 2024, das beim Turnier in Hongkong und mit den Australian Open beginnt (eventuell schiebt er davor noch Adelaide ein), hat sich nichts geändert. „Mich auf dem Ranking zu halten, das wird eh schwierig genug.“ Schließlich spiele er das erste Mal jedes Turnier auf der ATP Tour. „Da kann man in der ersten Runde gegen einen Top-Ten-Spieler spielen.“ Auf Challenger-Niveau könne man mitunter auch mit schlechterem Tennis einige Runden gewinnen.

„Im Optimalfall ist es natürlich mein Ziel, mich weiter vorzuarbeiten, vielleicht einmal hin zu den Top 30. Das wäre natürlich super, aber 50 plus/minus wäre top.“ Der 27-jährige Steirer, der dieses Jahr u.a. bei den French Open ins Achtelfinale gekommen ist, freut sich schon „mega auf nächstes Jahr“. „Es wird das erste Jahr in meiner Karriere von Anfang an ATP-Tour, bei allen Masters und Grand Slams im Hauptfeld.“ Dies ist eine weitere Motivation, mehr zu arbeiten und „noch einmal richtig Gas zu geben“

In Hongkong und Melbourne wird Ofner übrigens wie von ihm erhofft mit eigenem Physio anreisen. Sowohl er als auch Thiem haben für unmittelbar nach Melbourne den Davis-Cup-Trip nach Limerick gegen Irland Anfang Februar eingeplant. Thiem wird danach beim Ultimate Tennis Showdown (UTA) spielen, das Danach ist noch nicht fixiert. Ofner möchte vor den Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami bei Südamerika-Turnieren antreten. (APA)