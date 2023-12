Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Streiks im Handel fehlt die Durchschlagskraft: Die öffentlichkeitswirksam aufgebaute Drohkulisse der Gewerkschaft im Handel scheint dieser Tage in sich zusammenzufallen. Die vereinzelten Streik- und Protestaktionen beeindrucken die Arbeitgeber wenig. Woran liegt das? Mehr dazu.

Nationalrat beschließt Gesundheitsreform: Der Nationalrat hat am Mittwoch die Gesundheitsreform abgesegnet und Anreize für längeres Arbeiten beschlossen. Zudem wird die Zuverdienstgrenze beim Kindergeld ab 2024 erhöht. Mehr dazu.

Startet die EU Beitrittsgespräche mit der Ukraine? Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem entscheidenden EU-Gipfel zusammen. Bisher hatte Ungarn blockiert. Just am Vorabend gab die Kommission zehn Milliarden Euro an Fördergeldern frei. Mehr dazu.

US-Republikaner wollen Bidens Amtsenthebung: Das von den Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes verwickelt zu sein. Mehr dazu.

US-Senat billigt Militärausgaben in Rekordhöhe: Der National Defense Authorization Act (NDAA) sieht ein Verteidigungsbudget in Höhe von 886 Milliarden Dollar vor. Das Repräsentantenhaus muss das Gesetz noch absegnen. Mehr dazu.

Warum Schwangeren oft übel ist: Zwei Drittel der schwangeren Frauen quälen Übelkeit und Erbrechen. US-Forscherinnen zeigen nun, dass ein Hormon aus dem Embryo diese Begleiterscheinungen, die vor allem im ersten Drittel der Schwangerschaft auftreten, erzeugt. Mehr dazu.

Warum nicht rückwirkend in Kreditverträge eingegriffen werden sollte: Die Grünen wollen, dass Banken variable Kreditverträge rückwirkend in Fixzinskredite ändern müssen. Damit müssten jene, die von Anfang an auf Sicherheit gesetzt haben für die missglückte Spekulation anderer bezahlen, schreibt Jakob Zirm in der Morgenglosse. Mehr dazu.