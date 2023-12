Mann bei Drogendeal in Wien getötet: 32-Jähriger festgenommen

Der Verdächtige konnte wegen der Aussage eines Taxifahrers und der Ehefrau des Opfers ausgeforscht werden. Der 32-Jährige ist bisher nicht geständig.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 27-Jähriger im Zuge eines Drogendeals vor einem Lokal am Wiener Lerchenfelder Gürtel erstochen worden. Die Polizei konnte nun den mutmaßlichen Täter ausforschen und festnehmen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Die Lebensgefährtin des Opfers hatte ihn noch mit dem Taxi ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen. Die Polizei fahndete deswegen nach dem Taxifahrer, der sich dann auch meldete. Aufgrund dessen Aussage konnte ein 32-jähriger Verdächtiger ausgeforscht worden. „Die Beschreibungen des Taxifahrers und der Frau des Opfers haben zu einem Lichtbild gepasst, das bereits in der Datenbank der Polizei vorlag“, sagte Sprecherin Julia Schick. Der Algerier erschien am Mittwoch aus fremdenrechtlichen Gründen in einer Polizeiinspektion und wurde dort verhaftet, berichtet die Polizei. Er ist nicht geständig.

Das spätere Opfer war mit seiner Frau laut Polizei in dem Gürtellokal feiern, als er gegen 4.00 Uhr von einem Dealer Crack kaufen wollte. Dazu ging das Paar mit dem Suchtgifthändler aus dem Lokal und rund 300 Meter Richtung Josefstädter Straße. Dort kam es im Beisein der Frau zu der tödlichen Attacke. Im Spital wurde der 27-Jährige noch notoperiert, verstarb jedoch aufgrund der massiven Verletzung. (Red./APA)