EU-Gipfel: Österreichs Ukraine-Slalom

Kanzler Nehammer hat sich bisher zur Eröffnung von EU-Beitritts­verhandlungen für die Ukraine wenig geäußert. Europaministerin Edtstadler schon: Diese müssten als geopolitisches Instrument eingesetzt werden.

Was genau denkt Karl Nehammer über die wichtigste geopolitische Frage, vor der Europa heute steht? So richtig klar ist es nicht, welche Linie der Bundeskanzler in der Sache der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine verfolgt. Vor dem EU-Hauptausschuss des Nationalrates blieb er diesen Montag eher vage. Die EU-Erweiterung sei ein „Motor“ für Reformen in den beitrittswilligen Ländern. Österreich unterstütze „seit jeher“ die Integration der sechs Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Die Ukraine und Moldau sollten als Zeichen der Solidarität der EU auch eine Beitrittsperspektive erhalten, es dürfe aber kein „Schnellverfahren“ für sie geben. Und generell sei es besser, Wohlstand und Stabilität zu exportieren, statt Instabilität zu importieren.

Mehr lesen Zehn Milliarden Euro für Orbáns Ja zur Ukraine

Doch jenseits dieser Gemeinplätze hält sich der Bundeskanzler bedeckt. In den sozialen Medien lobte er sich zuletzt für die Verlängerung der Strompreisbremse, verlieh seiner Freude über die Anerkennung der Roma als Volksgruppe vor 30 Jahren Ausdruck, und erwies seiner Hündin Fanny Reverenz. Zur Ukraine äußerte er sich nicht.