Britischer Ikea verlost Köttbullar in XXL

So sehen die Köttbullar von Ikea normalerweise aus. IMAGO/Rüdiger Wölk

Die 4,5 Kilogramm schweren Bällchen sollen 25 Personen satt machen und das Highlight des Weihnachtsessens sein. 30 davon werden in Großbritannien verlost.

Kötbullar gehören zu Ikea wie das Billy-Regal und die übergroßen blauen Plastiksackerl. Es soll sogar Menschen geben, die nur wegen der faschierten Bällchen zu Ikea fahren, dort gibt es sie im Restaurant und auch in der Tiefkühlabteilung.

Zu Weihnachten hat sich die britische Ikea-Zweigstelle nun etwas ganz besonders einfallen lassen: Es werden insgesamt 30 Köttbullar in Truthahngröße bei einem Wettbewerb verlost, für Veganer gibt es einen fleischlosen Kötbullar-Weihnachtsbaum. 4,5 Kilogramm wiegt es, 25 Menschen sollen davon aber satt werden.

Um zu gewinnen, muss man die Beiträge des Unternehmens auf verschiedenen Social-Media-Plattformen mit „Gefällt mir“ markieren, kommentieren und Freunde markieren, mit denen man sie teilen will.

Der überdimensionierte Fleischball ist so groß, dass User die Echtheit anzweifelten und an einen Werbegag glaubten. Doch Ikea beruhigt „Das Fleischbällchen in Truthahngröße ist echt“. Wie genau man den Fleichball zu Hause zubereitet, ist noch unklar. Aber auch dafür haben Ikea-Fans eine Idee: Vielleich komme es auch mit einer 20-seitigen unverständlichen Anleitung, heißt es unter dem Posting. (cg)