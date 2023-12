Die Australierin Kathleen Folbigg wurde nach langen Jahren im Gefängnis von allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihre vier Babys sind Wissenschaftlern zufolge eines natürlichen Todes gestorben.

Caleb, Patrick, Sarah und Laura hießen die vier Kinder der jungen Mutter Kathleen Folbigg. Die heute 56-Jährige brachte ihre Babys zwischen 1989 und 1999 auf die Welt, doch sie konnten nicht lange leben. Im Alter von 19 Tagen bis 18 Monaten verstarben die Kinder plötzlich. Für die australischen Behörden schien der Fall klar zu sein: Folbigg habe alle ihre Babys erdrückt. Bei der Beweisführung stützte sich die Staatsanwaltschaft auf Tagebucheinträge von Folbigg, um sie als unberechenbare und instabile Mutter darzustellen.

40 Jahre Haft lautete das Urteil des australischen Gerichts im Jahr 2003, das später auf 30 Jahre reduziert wurde. Folbigg hat stets ihre Unschuld beteuert: Die Babys seien eines natürlichen Todes gestorben. Der lange juristische Kampf fand heuer ein vorläufiges Ende, als Wissenschaftler den natürlichen Tod der Kinder bestätigten – sie sprachen von einem seltenen Gendefekt, der zu Herzrhythmusstörungen und zum plötzlichen Tod führen kann. Fast 100 Forscher und Ärzte haben sich daraufhin mit einer Petition dafür eingesetzt, den Fall neu aufzurollen und darin mögliche medizinische Gründe für jeden der vier Todesfälle aufgeführt.

Worte aus dem Kontext gerissen

Aufgrund dieser „substanziellen und extensiven“ Beweise sprach am Donnerstag ein Gericht in New South Wales Folbigg von allen Anklagepunkten frei. Bereits zuvor wurde sie aus dem Gefängnis entlassen und begnadigt.

„Ich bin dankbar, dass die Wissenschaft Antworten geliefert hat, wie meine Kinder gestorben sind“, so Folbigg. „Aber wir hatten meine Unschuld schon 1999 beweisen können.“ Die Staatsanwaltschaft habe damals ihre Worte und Zeilen aus dem Kontext gerissen und gegen sie verwendet. „Ich hoffe, dass niemand das erleiden muss, was ich erlitten habe.“

Der Fall hat seit Anbeginn für viel Aufsehen gesorgt. In Medien wurde Folbigg als „schlimmste Serien-Killerin Australiens“ und „Australiens schlimmste Mutter“ betitelt. Folbiggs Anwälte wollen nun eine Entschädigung für Folbigg erwirken. (red./ag.)