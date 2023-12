Schweizer Notenbank legt erneut Zinspause ein

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihren Leitsatz zum zweiten Mal in Folge unverändert.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihren Leitsatz zum zweiten Mal in Folge unverändert. APA / Michael Buholzer

Der SNB-Leitzins bleibe zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 1,75 Prozent.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihren Leitsatz zum zweiten Mal in Folge unverändert. Der SNB-Leitzins bleibe bei 1,75 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Zudem sei die Nationalbank bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein, erklärte die SNB. Im Gegensatz zu früher ließ die Notenbank den Hinweis weg, dass eine weitere geldpolitische Straffung nötig werden könnte.

Von Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatte übereinstimmend einen unveränderten Leitsatz prognostiziert. (APA)