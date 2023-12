„Bridgerton“: Staffel drei kommt ab Mai

Netflix veröffentlicht auch die nächste Staffel „Bridgerton“ nicht auf einmal. Die ersten vier Folgen kommen am 16. Mai 2024. Diesmal findet „Lady Whistledown“ ihr Glück. Mit wem? Natürlich einem Bridgerton!

Es wäre auch zu schön gewesen: Über einen Bildtext vom portugiesischen Netflix-Account wollten Fans der Kostümromanzen-Serie „Bridgerton“ im Juni herausgefunden haben, dass Staffel drei im Dezember starten solle. Doch als Netflix seine offiziellen Dezember-Starts verkündete, war von „Bridgerton“ keine Spur. Die Fans müssen sich gedulden, denn Staffel drei kommt fast ein halbes Jahr später als erhofft: Am 16. Mai 2024 würden die ersten vier Folgen veröffentlicht, gab der Streaminganbieter diese Woche bekannt. Die weiteren vier Folgen kommen dann am 13. Juni heraus.

Damit bleibt Netflix seiner neuen Strategie treu, seine „Blockbuster“, also seine beliebtesten Eigenproduktionen, nicht mehr auf einmal, sondern in zwei Tranchen zu veröffentlichen. So will Netflix seine Zuseher länger binden. Schon bei „Stranger Things“, „The Witcher“ oder aktuell „The Crown“ ging Netflix so vor.

Die Verzögerung bei Staffel drei soll auch daran liegen, dass Serienschöpferin Shonda Rhimes mit einigen Szenen nicht zufrieden gewesen sein soll. Sie sollen zu düster für ihren Geschmack gewesen sein und mussten neu geschrieben bzw. gedreht werden, berichtete die britische „Mail on Sunday“. Zudem haben die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood Verzögerungen verursacht.

Auch Anthony und Kate kehren zurück

Wie bereits in den ersten beiden Staffel wird auch in Staffel drei der Historienseifenoper über den Heiratsmarkt in der feinen englischen Gesellschaft ein Paar im Mittelpunkt – und am Ende vor dem Altar – stehen. Dieses Mal sind Colin Bridgerton (Luke Newton), der dritte der Bridgerton-Brüder, und die schon lange in ihn verliebte Penelope Featherington (Nicola Coughlan), die als Lady Whisteldown Karriere als Klatschkolumnistin macht, an der Reihe. Außerdem wird man mehr vom leidenschaftlichen Paar aus Staffel zwei zu sehen bekommen, das waren Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley). (her)