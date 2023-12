Putin trifft auf „Doppelgänger“

Gerüchte über Putin-Doppelgänger halten sich hartnäckig. Nun traf der russische Präsident erstmals auf einen, der mit Hilfe von Deep-Fake-Technologie erstellt wurde.

Alljährlich stellt sich der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Konferenz den Fragen der Bevölkerung. Dabei brachte ihn ein Mann kurz aus dem Konzept: in der Videoschaltung sah er sich mit seinem Doppelgänger konfrontiert. Möglich macht das Deep-Fake-Technologie.

Mit Hilfe von Algorithmen und Deep-Learning-Mechanismen kann sich heute nahezu jeder digital das Gesicht eines anderen aufsetzen. Auch aus diesem Grund werden heute Videos wie das Ibiza-Video bis ins kleinste Detail - damals die Ohrläppchen von Heinz Christian Strache - geprüft. Der russische Student nutzte hingegen die Gunst der Stunde der Live-Pressekonferenz und schaffte es, den routinierten Präsidenten für ein paar Sekunden wortlos zurückzulassen.

„Wladimir Wladimirowitsch, hallo, ich bin Student an der Staatlichen Universität St. Petersburg. Ich möchte Sie fragen, ob es stimmt, dass Sie viele Doppelgänger haben“, fragte der Doppelgänger, was die Zuhörer im Saal mit Putin in Moskau zum Lachen brachte.

„Und außerdem: Wie schätzen sie die Gefahr ein,, die künstliche Intelligenz und neuronale Netze in unser Leben bringen könnten?“

Die Frage löste ein seltenes Zögern bei Putin aus, der sich bereits in der vierten Stunde der Marathon-Veranstaltung den Fragen stellte.

„Nur eine Person ist mir ähnlich“

„Ich sehe, dass Sie mir vielleicht ähneln und mit meiner Stimme sprechen. Aber ich habe darüber nachgedacht und beschlossen, dass nur eine Person mir ähnlich sein und mit meiner Stimme sprechen darf, und das werde ich sein“, sagte er.

Vor allem in den westlichen Medien wurde immer wieder spekuliert, dass Putin wegen angeblicher gesundheitlicher Probleme ein oder mehrere Doppelgänger hat, die ihn bei manchen öffentlichen Auftritten vertreten. Der Kreml hatte dies dementiert und erklärt, der Präsident sei bei bester Gesundheit.