Unkonventionelle Traumjoborientierung

Karriereentscheidungen werden oft auf Basis von Interessen, Leidenschaften oder der Intuition der Jobsuchenden getroffen. Das ändert sich jedoch im Laufe des Lebens immer wieder. Und trotzdem ist diese Herangehensweise immer noch sehr beliebt, obwohl es mittlerweile auch andere Überlegungen dazu gibt.

„Je besser du dich selber kennst, desto klarer werden dir deine Jobentscheidungen fallen.“ – „Folge einfach deiner Intuition!“ – „Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?“ – Was hat dich in der Vergangenheit so richtig gefesselt?“ – „Such dir einen Job, in dem du gut verdienst und wenig Stress hast.“

Das oder Ähnliches sind gängige Aussagen bzw. Fragen mit denen Jobsuchende sehr häufig konfrontiert werden, wenn es darum geht, die erste oder die nächste Berufsentscheidung zu treffen. Ob diese Ansätze eine gute Grundlage für eine Berufsentscheidung liefern, wird mangels Alternativen oder aus Tradition selten hinterfragt.

Wohl auch, weil Joborientierung großteils noch immer im Freundes- oder Familienkreis besprochen wird. Aber selbst unter Karrierecoaches sind derartige Fragen bzw. Aussagen keine Seltenheit. Die Treffsicherheit, damit den Traumjob zu erwischen, wird selten überprüft. Der Hauptfokus bleibt sehr oft nur die Person oder die Position.

Kontextfaktoren finden kaum Berücksichtigung. Heute wissen wir aber, dass diese mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind. Was sind also derartige Faktoren und wie können diese mitberücksichtigt werden?

Fehlannahmen in der konventionellen Jobfindung

Ein gängiger Zugang vor allem bei Jugendlichen ist, wie gesagt, die Interessen oder Leidenschaften einer Person. Wider besseres Wissen, dass sich diese bei manchen beinahe monatlich ändern. Und selbst, wenn es eine längerfristige Stabilität gäbe, im Laufe des Lebens ändern sie sich mit Sicherheit.

Ebenfalls heiß begehrt, vor allem bei Jobsuchenden mit höherer Seniorität, ist die Intuition. „Folge einfach deiner Intuition!“ Besonders, wenn die erste Berufsentscheidung sehr pragmatisch orientiert war. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass in allen Menschen so was wie eine Berufung angelegt ist und wir nur auf die innere Stimme hören müssten und alles Weitere wird gut.

Ob es tatsächlich eine gewisse Kompetenz in der jeweiligen Thematik gibt, ist dabei oft völlig belanglos. Leidvolle Erfahrungen und Brotlosigkeit sind dann oft vorprogrammiert. Ein All-time-Klassiker ist die Empfehlung, sich einen gut bezahlten und stressfreien Job zu suchen. Daraus entsteht dann der Sachbearbeiter im Großkonzern und das Bore Out mit 40+.

Natürlich gibt es genügend Menschen, die als Sachbearbeiter ein glückliches Leben führen. Ausschlaggebend dafür sind jedoch auch noch andere Faktoren, die bei einer Jobentscheidung mit zu berücksichtigen sind. Aber nichtsdestotrotz, halten sich, trotz ihrer offensichtlichen Schwächen, derartige Ansätze in der Praxis noch sehr hartnäckig.

Unkonventionelle Joborientierung

Selbstverständlich werden mit den bewährten Theorien und Methoden auch gute Ergebnisse in der Begleitung erzielt. Allerdings gibt es neuere Formen der Joborientierung, die weniger auf die jeweilige Person oder den Inhalt einer Position ausgerichtet sind, sondern mehr Augenmerk auf sogenannte Kontextfaktoren legen.

Ich empfehle meinen New/Outplacement-Kund:innen bei ihrer Orientierung jedenfalls diese Faktoren miteinzubeziehen. Ein Ansatz, der auf der Philosophie des effektiven Altruismus basiert, nennt sechs Kriterien, die als Zutaten für einen Traumjob unerlässlich sind. Und zwar sollte er:

Fesselnd sein: Ein Job gilt in dieser Hinsicht als fesselnd, wenn die Person die Freiheit hat, selbst darüber zu entscheiden wie sie ihre anstehende Arbeit erledigen möchte. Wenn es klare und abwechslungsreiche Aufgabenstellungen mit einem Anfang und Ende gibt. Sowie regelmäßiges konstruktives Feedback zur eigenen Performance abgeholt werden kann. Anderen Menschen helfen: Jobs, die einem Leben Sinn verleihen, stehen mittlerweile ganz oben wenn es darum geht, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und dazu zählen beinahe ausschließlich Jobs, in denen man Akte der Nächstenliebe vollbringt, also andere Menschen unterstützt. Etwas sein, in dem die eigenen Fähigkeiten zur Geltung kommen: Es geht ganz einfach darum in dem was man tut gut zu sein bzw. das Potenzial zu haben gut zu werden. Das stärkt den eigenen Selbstwert und gibt ein positives Lebensgefühl. Das Einbringen der eigenen Kompetenzen im Job hat Vorrang vor den Interessen. Ein brennendes Verlangen nach Lesen und Büchern macht noch keinen Schriftsteller. In einem unterstützenden Umfeld sein: Unverzichtbar für eine Zufriedenheit im Job ist eine gute Beziehung zu seinen Arbeitskollegen sowie Vorgesetzten. Besonders negativ wirken sich Arbeitsumfelder aus, in denen keine Unterstützung in schwierigen Situationen gewährt wird. Wenige oder keine demotivierenden Aspekten aufweisen: Damit ist beispielsweise eine lange Anreise zum Arbeitsort oder unfaire Bezahlung gemeint. Selbstredend ist die Wahrnehmung einer fairen Bezahlung sehr stark von der eigenen Lebenssituation abhängig. Es macht eben einen Unterschied, ob man in einer Kleinstadt am Land, einer Megacity, ob man als Single, in einer Partnerschaft mit oder ohne Kinder lebt. Zum Rest des Lebenskonzepts passend: Der letzte Punkt ist mehr ein Reminder dafür, dass der beste Job ganz wenig Wert ist, wenn er vielleicht an einem Ort wäre, der weit entfernt von der Familie oder anderen Dingen liegt, die einem im Leben wichtig sind.

In Summe sind das ganz schön viele Kriterien, die in der Realität wohl nicht immer zu 100 Prozent zu erfüllen sein werden. Aber sie verändern unseren Fokus und lassen uns über uns selbst hinaus auch auf andere Dinge blicken. In

Gutes Gelingen

Michael Hanschitz

Michael Hanschitz ist seit nunmehr 15 Jahren als New/Outplacementberater, Autor und Karrierecoach tätig. Er ist Gründer des Beratungsunternehmens Outplacementberatung (www.outplacementberatung.co.at) und Autor des Buches Menschen fair behandeln. Mit seiner Arbeit unterstützt er Menschen und Organisationen in schwierigen Veränderungsprozessen. Beraten mit Herz und Verstand lautet seine Devise.