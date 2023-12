Zwei Festnahmen nach Wein-Beute im Millionen-Bereich in Tirol

Hunderte Flaschen Wein im Wert von knapp einer Million Euro wurden bei einem Einbruchsdiebstahl in einem Tiroler Hotel entwendet. Ein dritter Verdächtiger wird noch gesucht.

Im Falle eines Hoteleinbruchs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land vom Mai 2021, bei dem Hunderte wertvolle Weinflaschen gestohlen worden waren, sind laut Polizei zwei Verdächtige festgenommen worden. Für einen 53-jährigen Montenegriner klickten am Donnerstag in Deutschland die Handschellen, für einen 52-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina bereits vor einigen Tagen. Der Verbleib der gestohlenen Weinflaschen im Wert von knapp einer Million Euro war vorerst unklar.

Vor zweieinhalb Jahren waren in dem Hotel mehrere Hundert Flaschen Rotwein aus dem dortigen Weinkeller entwendet worden. Die Flaschen waren teils sehr exklusiv - etwa vom Weingut „Domaine de la Romanee-Conti“ - und auf dem freien Markt gar nicht erhältlich, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 52-Jährige war an einem dritten Ort, nicht in Deutschland, festgenommen worden. Wo genau, gab der stellvertretende Landeskriminalamtsleiter Gert Hofmann nicht bekannt und verwies auf laufende „Abklärungen“. Nach einem weiteren mutmaßlichen Täter, ebenfalls 52-jährig, wurde demnach noch per EU-Haftbefehl gefahndet.

Geklärt wurde der Einbruchsdiebstahl schlussendlich von der Tiroler Polizei in Zusammenarbeit mit der Polizei Bochum. Unter anderem seien verschlüsselte Mobiltelefone ausgewertet, Observationen durchgeführt und Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen gesetzt worden, hieß es seitens der Polizei. An der Festnahme des 53-Jährigen am heutigen Donnerstag in Deutschland, die laut Hofmann im Bereich der Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Bochum erfolgt war, waren indes auch Beamte des LKA Tirol beteiligt.

Der in Deutschland festgenommene 53-Jährige sollte nach Österreich überstellt werden, sagte die Polizei Bochum. Bei den monatelangen verdeckten Ermittlungen der deutschen Behörden war es demnach auch um den internationalen Drogenhandel mit Kokain in „nicht geringen Mengen“ gegangen, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung von Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum. Insgesamt waren am Donnerstag drei Beschuldigte im Alter zwischen 39 und 65 Jahren festgenommen worden. (APA)