Bei seinem TV-Auftritt gibt sich der Präsident selbstbewusst. Das Volk dagegen fragt: „Wie können wir in ein Russland umziehen, wie es das TV zeigt?“

Nach zwei Stunden kommt sie dann doch, die Frage nach den Preisen für Eier. „Wo und wann hat es so hohe Lebensmittelpreise schon einmal gegeben? Zehn Eier kosten bis zu 220 Rubel (umgerechnet 2,20 Euro)!“, empört sich die Rentnerin, die sich dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, als Irina Alexandrowna vorstellt. Sie sitzt vor ihrer Spitzengardine bei Krasnodar im Süden des Landes und schaut fordernd in die Kamera. „Wir bekommen keine Millionen Rubel Rente“, sagt sie bei der großen Pressekonferenz, die in diesem Jahr zusammengelegt ist mit dem Format „Direkter Draht“, bei dem sich Russinnen und Russen direkt an den Kreml-Herrscher wenden dürfen.

Es ist eine Show, wie für Putin gemacht: keine gefährlichen Fragen, nur ausgesuchte Medienvertreter, vorab eingereichte und geprüfte Anmerkungen. Der Präsident schreibt etwas in sein mitgebrachtes Heftchen, räuspert sich und weiß auf alles eine Antwort.

Menschen stehen für Eier an