Der Geist des Fischhofrats im Naturhistorischen Museum

Vorlesen Hauptbild • Der Großteil der über eine Million Exemplare enthaltenden Sammlung befindet sich im Keller des NHM. • Foto: Bettina Balàka/Naturhistorisches Museum Wien

Einige der Gläser sind so schwer, dass sie aus Sicherheitsgründen nicht bewegt und die Tiere vor Ort entnommen werden. So kann man einem „Gläserbeauftragten“ schon mal mit einem tropfenden Rochen im Arm begegnen. Zu Besuch im Naturhistorischen ­Museum Wien.

An einem frostigen Wintertag stirbt im Wiener Naturhistorischen Museum ein Mann. Über der Stadt hängt tiefe Depression, niemandem ist nach Advent-Feiern zumute. In der jungen Republik Deutsch-Österreich hungern und frieren die Menschen, es grassieren Infektionskrankheiten und die Inflation. Man schreibt den 10. Dezember 1919, und der Verstorbene ist Dr. Franz Steindachner, wirklicher Hofrat und Träger des Österreichisch-Ungarischen Ehrenzeichens für Kunst und Wissenschaft, des kaiserlich-russischen Stanislausordens II. Kl. mit Stern und des Großoffizierskreuz des Ordens der rumänischen Krone nebst vielen anderen Auszeichnungen – der letzte Intendant des Hauses, wie der Leiter des einstigen k. k. Hofmuseums genannt wurde. Bereits im August war er in den dauernden Ruhestand versetzt worden, durfte aber einige Räume seiner Intendantenwohnung gegen Mietzins weiterhin bewohnen. Der 86-Jährige erlag einer Lungenentzündung, die er sich infolge des Brennstoffmangels zugezogen hatte.

Die Nachrufe beschränkten sich auf wenige Zeilen – es herrschte Papierknappheit, und man hatte andere Sorgen. Und so fiel der bedeutende Ichthyologe und Herpetologe, der mehr als 200 Publikationen über Fische und rund 50 über Amphibien und Reptilien verfasst, etwa 1000 neue Fischarten und 150 neue Amphibien- und Reptilienarten beschrieben und fast 60 Jahre lang seine Arbeit in den Dienst der Sammlung gesteckt hatte, nach und nach in Vergessenheit.

Zeitlebens war der „Fischhofrat“ Junggeselle geblieben

Heute wird in der ehemaligen Intendantenwohnung wieder gearbeitet und geforscht. Auf einem Gemälde von Josef Engelhart sieht man den greisen, weißbärtigen „Fischhofrat“ zwischen montierten Fischskeletten und riesigen Gläsern mit eingelegten Fischen sitzen, und recht ähnlich sieht es heute noch in diesen Räumen aus. Zeitlebens war der inmitten seiner Sammlung Wohnende Junggeselle geblieben, seine ältere Schwester Anna führte ihm, der oft monatelang auf Forschungsreisen abwesend war, die Wirtschaft. Nach deren Tod übernahm es die Haushälterin Marie, ihn ans Essen zu erinnern. Vieles vom Originalinterieur ist erhalten, ein Luster, eine Tapete samt Tapetentür, die Deckenbemalung, Vitrinen mit geschliffenen Glastüren, ein hoher Eisenofen. Auf Steindachners Tischen und Stühlen arbeiten nun Wissenschaftler:innen mit seinen Präparaten und den Methoden des 21. Jahrhunderts – er hätte wohl seine Freude daran.