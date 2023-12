Schallenberg in Südafrika: Weltpolitik durch die „Apartheid-Brille“

Zu Nahost lieferten sich Außenminister Schallenberg und seine südafrikanische Amtskollegin Pandor ein diplomatisches Pingpong-Spiel. Aber: „Eigentlich mag ich den Minister.“

Pretoria. Ein Diplomat sollte sich in vermeintlich exotischer Materie Grundkenntnisse aneignen, selbst für den Small Talk bei einem Wirtschaftsforum und der Eröffnung eines Kulturinstituts – etwa eine Ahnung davon haben, was ein Line-out im Rugby ist. So erging es womöglich Alexander Schallenberg in Pretoria am Vortag eines Feiertags, den Präsident Cyril Ramaphosa eigens infolge des Triumphs Südafrikas bei der Rugby-WM in Frankreich Ende Oktober ausgerufen hatte.

Der Rugby-Feiertag am Freitag läutet an der Südspitze Afrikas die Sommer- und zugleich Weihnachtsferien ein, und zwei Minister sagten ihre Gesprächstermine mit dem österreichischen Außenminister kurzfristig ab. „Das ist Afrika“, wie langjährige Kenner des Kontinents wissen. Ein Chefdiplomat muss auch mit einer gewissen Nonchalance darüber hinweghören, wenn sein Pendant, Südafrikas Außenministerin, Grace Pandor, Österreich en passant mit Australien verwechselt – ein klassischer Lapsus, zumal in anglophonen Ländern des Globalen Südens.