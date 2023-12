Willkommen im Zeitalter der höflichen Schutzgelderpresser

Unabhängig davon, ob die Freigabe der EU-Gelder für Ungarn berechtigt ist oder nicht, ist die Optik der Kommissionsentscheidung fatal.

Haben wir es hier mit einem Erpressungsversuch zu tun, einem Kuhhandel oder bloß mit einem Zufall? Faktum ist jedenfalls, dass die Europäische Kommission just am Vorabend des EU-Gipfels, bei dem es um Geld und eine Beitrittsperspektive für die Ukraine geht, der ungarischen Regierung einen halben Persilschein ausgestellt hat – jener ungarischen Regierung, die seit Wochen mit dem Veto in der Ukraine-Frage droht. Geht es nach den Ausführungen der Brüsseler Behörde, dann hat sich Premier Viktor Orbán jene zehn Milliarden Euro, die nun nach Budapest überwiesen werden sollen, redlich verdient, indem er eine Justizreform in die Wege leiten ließ, die es Richtern ermöglichen soll, sich mit Anliegen direkt an den Europäischen Gerichtshof zu wenden. Für die Kritiker der Entscheidung handelt es sich dabei um den Kniefall vor einem illiberalen Schutzgeldeintreiber, dessen Ausgang obendrein ungewiss ist, denn am Folgetag der Bekanntgabe zeigte sich Orbán nach wie vor uneinsichtig: „Es gibt keinen Grund, jetzt mit der Ukraine zu verhandeln“, sagte er bei seiner Ankunft in Brüssel.