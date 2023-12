Die EU feilscht um die Ukraine

Gutes Zureden in Brüssel: Viktor Orbán (l.) ließ die Argumente von Kyriakos Mitsotakis und Emmanuel Macron (r.) bis zuletzt an sich abperlen.

Gutes Zureden in Brüssel: Viktor Orbán (l.) ließ die Argumente von Kyriakos Mitsotakis und Emmanuel Macron (r.) bis zuletzt an sich abperlen. Reuters

Europäischer Rat. Während der Kreml der Ukraine die Vernichtung androht, zaudern die 27 EU-Chefs über Art und Umfang ihrer Unterstützung für Kiew.

Brüssel. „Wann werden wir Frieden haben? Wenn wir unsere Ziele erreicht haben.“ Wladimir Putin ließ am Donnerstag in seiner jährlichen Pressekonferenz keinen Zweifel daran, wie er die Lage auf den Schlachtfeldern der Ukraine sieht. Nämlich positiv – und absolut: „Praktisch auf der gesamten Frontlinie verbessern unsere Streitkräfte ihre Position.“ Wenn die Ukraine, die der russische Machthaber nicht anerkennt und deren Namen er folglich nicht nennen will, sich weiter gegen die von ihm befohlene Invasion wehrt, „dann lösen wir das mit Gewalt“.