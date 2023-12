Generationenwechsel in Ottakring: Prokop geht, Lamp kommt

Franz Prokop war fast 20 Jahre Bezirksvorsteher, nun geht er in Pension.

Der langjährige SPÖ-Bezirksvorsteher von Ottakring, Franz Prokop, geht mit Ende Jänner 2024 in Pension. Seine bisherige Stellvertreterin Stefanie Lamp folgt ihm nach.

Seit fast 20 Jahren ist Franz Prokop SPÖ-Bezirksvorsteher in Ottakring, in wenigen Wochen wird der 65-Jährige in Pension gehen. Das berichten mehrere Bezirksmedien.

Prokops Nachfolge ist auch schon geklärt: Ab Februar wird seine Stellvertreterin, die 34-jährige Stefanie Lamp, das Amt übernehmen: Damit kommt es im 16. Bezirk zu einem Generationenwechsel. Die erste Frau an der Spitze Ottakrings ist Lamp aber nicht: Vor Prokop war Ernestine Graßberger (ebenfalls SPÖ) von 1994 bis 2004 Bezirkschefin.

Lamp ist seit 2016 in der Bezirkspolitik aktiv und auch Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ Ottakring. Sie stammt aus Niederösterreich, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Ihr langjähriger Vorgänger als Bezirkschef war zuletzt mit negativen Schlagzeilen in den Medien präsent: Nach Bekanntwerden der umstrittenen Kleingartendeals des Donaustädter Bezirkschef Ernst Nevrivy (SPÖ) stellte sich heraus, dass sich auch Prokop im Jahr 2021 ein Grundstück in einer Kleingartenanlage in Penzing zu einem sehr günstigen Preis gekauft hatte, kurz bevor der Verkauf von Kleingarten-Parzellen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, eingestellt wurde. (mpm)