Taylor Swift feierte 34. Geburtstag mit prominenten Freundinnen

Die Musikerin zieht ein positives Resümee: „Kann nicht glauben, dass sich dieses Jahr wirklich ereignet hat“.

Popstar Taylor Swift ist an der Seite prominenter Freundinnen und Freunde ins neue Lebensjahr gestartet. „Kann nicht glauben, dass sich dieses Jahr wirklich ereignet hat?“, schrieb die nun 34-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf Instagram. Zum Geburtstag wurde ihr Konzertfilm zu „The Eras Tour“ in den USA als Stream verfügbar gemacht. In Österreich kann man sich den um drei Songs erweiterten Kinofilm ab 21. Dezember auf digitalen Plattformen ausleihen.

Swift, die in diesem Jahr auf großer Tournee war und vergangene Woche vom US-Magazin „Time“ zur Person des Jahres erklärt worden war, dankte für Geburtstagswünsche und postete Fotos von ihrer Party. Darauf ist sie unter anderem mit den Schauspielerinnen Blake Lively und Zoë Kravitz, Model Gigi Hadid, Sängerin Sabrina Carpenter und Musiker-Kollege Jack Antonoff zu sehen.

Blake Lively (links) und Taylor Swift (rechts). Imago / Roger Wong

Die Grammy-Gewinnerin hat am 13. Dezember Geburtstag. Ihr Freund, NFL-Profi Travis Kelce (34) ist auf den Fotos nicht zu sehen. Laut dem „People“-Magazin trainierte der Football-Star der Kansas City Chiefs an dem Tag in Kansas City mit seinem Team, während Swift in New York feierte. Swift gastiert mit ihrer „Eras Tour“ 2024 dreimal im Wiener Ernst-Happel-Stadion. (APA/dpa)