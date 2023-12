Alex Batty war von einem Urlaub mit seiner Mutter und seinem Großvater nicht mehr nach Hause gekommen. Nun hat er sich bei seiner Großmutter gemeldet: „Ich möchte nach Hause kommen“.

Ein Motorradfahrer wurde auf Alex Batty aufmerksam. Am frühen Mittwochmorgen sah er den Teenager am Fuße der Pyrenäen, erschöpft und im Regen. „Er hat geschildert, dass er vier Tage hindurch gelaufen sei“, zitiert die BBC den Motorradfahrer. „Er sagte, er habe sich zuvor in den Bergen aufgehalten.“ Sein Ziel sei es gewesen, die nächstgrößte Stadt zu erreichen – und konsularische Hilfe zu suchen. Denn es stellte sich heraus: Bei dem Teenager handelt es sich um jenen mittlerweile 17-jährigen Alex Batty, der seit sechs Jahren gesucht wird. Mit dem Handy des Motorradfahrers konnte Batty eine Nachricht an seine Großmutter schicken. „Hallo Oma, ich bin es, Alex. Ich bin in Toulouse, Frankreich. Ich hoffe sehr, dass du diese Nachricht bekommst. Ich liebe dich und ich möchte nach Hause kommen.“

Alex Batty verschwand 2017 in Spanien, wo er eine Urlaubswoche mit seiner Mutter und seinem Großvater verbracht hatte. Seine Großmutter – sie ist die Obsorgeberechtigte des Buben – vermutete damals, dass ihre Tochter und ihr Ex-Mann mit Alex in einer Kommune in Marokko untergetaucht seien. Bereits zuvor habe ihre Tochter „einen alternativen Lebensstil“ gesucht. Das letzte Mal wurde Batty im Oktober 2017 in Málaga gesehen; den spanischen Behörden gelang es nicht, Batty, seine Mutter und seinen Großvater ausfindig zu machen.

Der Großmutter zufolge wollte ihre Tochter nicht, dass Alex eine Schule besucht: „Sie glauben nicht an Mainstream-Schulen.“ Auch dürfte der Teenager keine medizinische Versorgung erhalten, so lauteten ihre Befürchtungen.

Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass Batty die letzten Jahre in einer Art Wanderkommune in den Pyrenäen verbracht hat. Wo genau sich seine Mutter aufhält, hat Alex den Ermittlern offenbar noch nicht mitgeteilt. In der Zwischenzeit haben die französischen Behörden den Fall Batty an die britische Polizei übergeben. Der Teenager soll bald wieder nach Großbritannien gebracht werden. (red.)