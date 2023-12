0:42 zur Halbzeit: Die NFL erlebt ein seltenes Debakel

Den Los Angeles Chargers gelingt nichts, den Las Vegas Raiders hingegen alles. In LA wird unter Garantie bald ein Cheftrainerposten neu zu besetzen sein.

Die Las Vegas Raiders haben beim 63:21 gegen die Los Angeles Chargers so viele Punkte erzielt wie noch nie zuvor in ihrer NFL-Geschichte. Aus sieben der ersten neun Angriffe machten die Gastgeber einen Touchdown. Vier Tage zuvor waren die Raiders beim 0:3 gegen die Minnesota Vikings noch nicht mal zu einem Field Goal gekommen.

„Solche Nächte kriegst du nicht viele in der NFL, das musst du genießen“, sagte der Deutsche Jakob Johnson im Dienste der Raiders. „Wir haben vom ersten Drive an unser Spiel durchgezogen, da kannst du ein Momentum aufbauen und das ist uns gelungen.“

Schon zur Pause war es 0:42 gestanden. Bis zum 0:49 kamen die Chargers überhaupt nicht in die Partie. Den zweiten und dritten Touchdown kassierten die Gäste nach verlorenen Bällen, der Job von Brandon Staley als Cheftrainer in Los Angeles dürfte in den kommenden Tagen zur Debatte stehen. Beide Mannschaften waren mit fünf Siegen und acht Niederlagen in die Partie gestartet. Die Raiders hatten zuvor drei Niederlagen in Serie kassiert. Theoretisch haben die Raiders mit nun sechs Siegen weiter Chancen auf die Playoffs.