Wieso die ukrainische Armee besser dasteht als man derzeit oft glaubt

Nach dem Verpuffen der großen ukrainischen Gegenoffensive und dem Erstarren der Fronten scheint die westliche Unterstützung für Kiew im Sinkflug befindlich und das Land in einer zusehends hoffnungslosen Lage. Dem muss aber nicht so sein, denn es gibt viele gegenteilige Indizien.

Ausgebrannte Wohnungen, eingestürzte Fassaden und Trümmerhalden, wo vorher Häuser standen. Nach beinahe zwei Jahren Krieg ist Awdijiwka ein einziges Bild der Zerstörung. Aber die russischen Angriffe auf die Stadt in der Region Donezk gehen weiter, und seit Oktober in einem zuvor nie gesehenen Ausmaß – ohne Rücksicht auf Verluste.

Immer neue russische Panzereinheiten rollen auf Awdijiwka zu, obwohl die ukrainische Artillerie und Panzerabwehrraketen sie eins ums andere Mal zerstören. Auf die mechanisierten Verbände folgen Infanterieeinheiten zu Fuß, die auf die Stellungen der Ukrainer losstürmen und im offenen Gelände niedergemetzelt werden. Die Bilanz der russischen Verluste dort ist bisher katastrophal, wie aus einem jüngst freigegebenen US-Geheimdienstbericht hervorgeht. Moskau soll allein an diesem Frontabschnitt schon mehr als 220 Kampfpanzer und andere Kampffahrzeuge verloren haben. 13.000 Russen wurden getötet oder verwundet. Bis zu Tausend sollen an manchen Tagen der erbarmungskosen Sturm-Taktik des russischen Generalstabs zum Opfer fallen.

Trotz der hohen Verluste erzielte Russland aber nur geringe territoriale Erfolge, was der Kreml bereitwillig in Kauf genommen haben soll. Denn die Priorität des Vorstoßes in der Ostukraine galt der psychologischen Beeinflussung der öffentlichen Meinung in den USA und Europa.