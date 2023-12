Wohnwünsche in der Pension

Umfrage: Eigene Wohnung auch im Alter bevorzugt.

Residenz oder Alters-WG? Nein: Das eigene Zuhause ist den meisten Personen auch in der Pension der liebste Wohnort. Das geht aus einer aktuellen Gallup-Umfrage im Auftrag von Raiffeisen Immobilien hervor. Drei Viertel der Befragten bevorzugen ihr Zuhause als Alterssitz, immerhin 14 Prozent können sich eine betreute Wohneinheit vorstellen. Bei Kindern und Enkeln oder im Seniorenwohnheim zu residieren ist wenig beliebt (drei bzw. ein Prozent).

Auf dem Land würden 37 Prozent der Befragten am liebsten ihre Pension verbringen. Wenn es um die Frage geht, ob der Lebensabend leistbar ist, sehen zwei in etwa gleich große Gruppen (je 47 Prozent) ihre Situation als sehr oder relativ problematisch an. Lediglich sechs Prozent sehen dem Ruhestand ohne finanzielle Probleme entgegen. (red.)