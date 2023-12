Der Kinderwunsch bei Haustieren

Die Chance auf gesunden Nachwuchs bei Pferden und Hunden steigt durch künstliche Besamung. Dieses Spezialgebiet an der Vet-Med-Uni Wien hat Christine Aurich aufgebaut. Auch Leihmutterschaft ist bei Tieren etabliert.

Bei Nutztieren wie Rindern und Schweinen ist die künstliche Besamung seit Jahrzehnten Standard. „Bereits in den 1950er-Jahren gab es vor allem bei der Milchkuh gute Erfolge. Auch in der Erhaltung von Wildtieren, z. B. dem fast ausgestorbenen Nördlichen Breitmaulnashorn, ist die assistierte Reproduktion ein wichtiger Aspekt“, berichtet Christine Aurich. Sie leitet an der Vet-Med-Uni Wien die Abteilung für Besamung und Embryotransfer, die sie ab ihrem Umzug aus Hannover nach Wien Ende der 1990er-Jahre aufgebaut hat. „Wir hatten sechs Großpferde und 35 Ponys dabei“, erzählt sie schmunzelnd. Die Nachkommen leben heute noch an der Vet-Med als Forschungstiere.

Ihr Mann, Jörg Aurich, leitet hier in Wien die Klinische Abteilung für Geburtshilfe. Während des Interviews bellt der Hund neben dem Schreibtisch, weil er hinaus in den Schnee will.

Verhindern von Frühverlust

Christine Aurich ist Spezialistin in der Pferde- und Hundezucht und wird oft gerufen, wenn auf natürlichem Weg der Nachwuchs ausbleibt. „Natursprung“ heißt es, wenn Hengst und Stute bzw. Rüde und Hündin sich körperlich vereinen. Doch es kann viele Gründe haben, warum keine gesunden Fohlen oder Welpen auf die Welt kommen. Die Forschungsfragen gehen dem Vet-Med-Team nicht aus. Derzeit untersucht es, wie man Frühträchtigkeitsverluste bei Stuten verhindert. „Die ersten 45 bis 60 Tage der Trächtigkeit, die elf Monate dauert, sind sehr verlustreich“, sagt Aurich.

Vor einigen Jahren identifizierte ihr Team regulatorische Immunzellen, die für eine erfolgreiche Trächtigkeit entscheidend sind. Aus den Zellforschungen lassen sich Behandlungen mit Hormonen ableiten, die für weniger Verluste sorgen. „Beim Pferd ist seit den 1980ern die künstliche Besamung wichtig“, sagt Aurich. Auch wenn es früher eine Abneigung vieler Zuchtverbände gab, ist heute die assistierte Reproduktion gang und gäbe. „Reitpferde, Westernpferde, Trabrennpferde und mehr: Besamung oder Embryotransfer haben viele Vorteile. Nur bei Galopp-Pferden ist es bis heute nicht erlaubt. Da legen die Züchter Wert auf Tradition, auch um die typische Struktur der Vollblutzucht nicht zu stören“, sagt Aurich.

Der Samengewinn klappt bei Zuchthengsten mit einer künstlichen Pferdescheide. „Aus einem Ejakulat können zehn bis 15 Stuten besamt werden. Es wäre fast Verschwendung, wenn im Natursprung nur eine Stute geht“, lacht sie – und zählt ernst auf, welche Vorteile in der künstlichen Befruchtung liegen, wirtschaftlich und für das Tierwohl.

Vorteile für Tier und Umwelt

„Die Stute muss nicht zum Hengst fahren. Früher wurden die Tiere quer durch Europa geführt oder gar in die USA geflogen, um dort einen besonderen Westernhengst zu treffen. Teils hatten die Stuten im Transport ihr Fohlen von der vorigen Trächtigkeit mit. Jetzt kann jede Stute im Heimatstall besamt werden.“ Der Hengstsamen kommt frisch oder tiefgekühlt mit der Post.

Durch assistierte Reproduktion werden Qualitätsmerkmale gezielt ausgewählt. „Bestimmte Zuchtziele sind leichter zu erreichen“, sagt Aurich. Berühmt ist der Dressurhengst Glamourdale in den Niederlanden. Er könnte den Dressursport gar nicht auf so hohem Niveau halten, wenn er mit Natursprung für qualitätsvolle Fohlen sorgen würde. „Jede Stute weltweit kann jetzt Samen von dem Superhengst bekommen.“

Aurich erlebt, dass auch in der Hundezucht die Besamung immer beliebter ist, vor allem für Rassen, die ihre Qualitätsmerkmale in Wettbewerben messen. „Von einem Jagdhund, der eine besonders gute Prüfung absolviert hat, ist der Samen gut nachgefragt.“ Die Forschung in der Vet-Med zielt darauf ab, Samen von Pferden und Hunden besser haltbar zu machen und auch nach dem Tiefkühlen die Fruchtbarkeit zu garantieren.

Transfer des Embryo

Die andere Seite der künstlichen Besamung ist, Stuten und Hündinnen, die Probleme mit der Gesundheit oder Fruchtbarkeit haben, den „Kinderwunsch“ zu erfüllen. „An uns wenden sich viele Besitzerinnen und Besitzer. Wir untersuchen, wieso dieses Tier bisher keine Jungen bekommen hat“, so Aurich.