Prinz Harry vor dem Royal Courts of Justice in London. APA / AFP / Henry Nicholls

Die Mirror-Gruppe muss dem Prinzen Schadenersatz zahlen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Informationen über sein Privatleben illegal beschafft wurden.

Prinz Harry hat bei seiner Klage gegen den Verlag der Mirror-Gruppe wegen illegaler Informationsbeschaffung einen Teilsieg errungen. Der zuständige Richter am High Court sah es als erwiesen an, dass der 39 Jahre alte Sohn von König Charles III. Opfer von Telefon-Hacking wurde, allerdings in einem geringeren Ausmaß als von Harry behauptet.

Prinz Harry gab vor Gericht an, dass 33 Artikel, die in den Zeitungen der Mirror-Gruppe veröffentlicht wurden, auf illegalen Recherchen beruhten. Sie hatten die Ehe seiner Eltern zum Thema, seine Gesundheit und auch seine vergangenen Beziehungen. Der Richter gab ihm zumindest bei 15 von 33 Fällen Recht.

Harry steht demnach Schadenersatz in Höhe von 140.600 Pfund (163.573,96 Euro) zu. In einem ersten Statement sagte der Prinz, der mittlerweile in den USA lebt: „Heute ist ein großer Tag für die Wahrheit und für die Rechenschaft.“ (red./APA)