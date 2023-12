Die Börsen feiern – tanzen Sie mit?

Stefan Riecher

Einen wunderschönen guten Morgen,

ein neues Allzeithoch für den Dow Jones Index also. Wer hätte im Sommer gedacht, dass sich das noch heuer ausgeht. Es gibt keinen besseren Anlass, um an die wichtigste Börsenregel zu erinnern: Aktien sind der beste Weg, um sich auf lange Sicht vernünftig ein Vermögen aufzubauen, von dem man eines Tages passiv profitieren kann — also ohne bis ins Alter hart zu arbeiten.

Für die Amerikaner ist das selbstverständlich. Das merke ich in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, vom Professor bis zum Arbeiter, und das zeigt die Statistik. Laut Gallup halten 61 Prozent der US-Bevölkerung Aktien, in Österreich sind es laut Aktienbarometer der Wiener Börse 13 Prozent. Fast neun von zehn Österreichern haben die Kursrallye der letzten Wochen verpasst. Die Armutsdebatte würde anders geführt, wenn die Menschen den Mut hätten, ihr finanzielles Schicksal in die Hand zu nehmen und schrittweise in den globalen Aktienmarkt zu investieren.

Die Berührungsangst beruht auf zwei Argumenten. Erstens: Das ist so kompliziert. Zweitens: Ich kann es mir nicht leisten. Wenn Sie diesen Newsletter lesen, gilt das für Sie wohl nicht, aber bitte posaunen Sie es in das Land hinaus. Wenig ist kompliziert daran, ein paar Euro Monat für Monat in einen Indexfonds auf den S&P 500, den Dow Jones oder den MSCI World zu stecken. Klar sind 1000 Euro pro Monat besser als zehn, aber ein Student, der jetzt beginnt, zehn Euro pro Monat zu investieren und den Betrag vielleicht langsam erhöhen kann, wird dank der Zinseszinsen bis zur Pension ein kleines Vermögen angespart haben.

Wenn wir als Marktbeobachter und Investoren in den vergangenen Jahren etwas gelernt haben, dann, dass es unmöglich ist, kurzfristige Entwicklungen zu prophezeiten. Anfang 2020 galten Aktien als verhältnismäßig teuer. Es folgte eine Pandemie, der Ukrainekrieg, eine ausufernde Teuerung und ein neuer Krieg im Nahen Osten. Trotzdem notieren die wichtigsten Indizes heute höher als damals.

Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass die Party 2024 zwischenzeitlich unterbrochen wird. Die US-Notenbank Fed muss das „soft landing”, also einen Rückgang der Inflation ohne Rezession, erst einmal hinbekommen. Die Börsen erwarten mindestens fünf Zinssenkungen um einen Viertelprozentpunkt, während die Fed drei einplant. Gut möglich, dass die Zentralbank die Märkte enttäuschen wird. Neuinvestoren sollten nicht den Fehler begehen, gleich einen großen Teil des verfügbaren Kapitals zu investieren.

Langfristig ist das irrelevant. Über Jahrzehnte hinweg gibt es an der Weltbörse immer eine Party. Die untenstehende Grafik zeigt die Erträge des weltwichtigsten Börsenbarometers. Der S&P 500 inklusive Dividenden ist ein Garant für den langfristigen Vermögensaufbau, wenn man konsequent investiert und sich von Schwankungen nicht abschrecken lässt.

Die Börsenparty verläuft manchmal rund und manchmal weniger rund. Wer lange bleibt und ein paar Grundregeln befolgt, wird am Ende glücklich nach Hause gehen.

