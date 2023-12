Leiche nach Brand in Saunahütte entdeckt

Eine Saunahütte im Bezirk Mistelbach stand in Flammen. Nach der schwierigen Löschaktion wurde ein toter 83-Jähriger geborgen.

Nach dem Brand einer Saunahütte in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) ist eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den 83-jährigen Liegenschaftsbewohner handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag einen Bericht des „Kurier“. Brandermittlungen von Bundes- und Landeskriminalamt waren im Gange.

In Flammen gestanden war das Objekt am Donnerstagvormittag. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Obersdorf schwierig. Einem Atemschutztrupp war zunächst kein Zugang zur Hütte möglich, weshalb der Brand im Außenangriff niedergeschlagen werden musste. Danach wurde ein Teil eines abgestürzten Vordachs entfernt, was den Zutritt zur Hütte ermöglichte. „Sofort suchte ein Atemschutztrupp nach der vermissten Person, die leider nur noch tot geborgen werden konnte“, hieß es seitens der Helfer. (APA)