Studie: Ring aus Linien S45 und S80 in Wien möglich und sinnvoll

Die Schnellbahn S45 könnte von Handels- bis Praterkai verlängert und dort an die S80 angebunden werden. Einer Machbarkeitsstudie zufolge wäre das sinnvoll. Dazu bräuchte es aber längere Vorlaufzeiten.

In Wien wäre die Errichtung eines Schnellbahn-Rings aus S80 und S45 machbar und sinnvoll. Das ist das Ergebnis einer im Jahr 2019 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie, die am Freitag im Hauptbahnhof präsentiert wurde. Angedacht ist eine Verlängerung der S45 vom Handelskai zum Praterkai zur dortigen S80, erläuterte ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel. Eine Umsetzung ist ab 2032 möglich. Es gibt aber längere „Vorlaufzeiten“, sagte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Eine Kreisführung mit nur einer Linie hätte „negative Auswirkungen in der Nutzbarkeit“, berichtete Engel. Gleichzeitig würde eine Ein-Ring-Variante mehr Kosten in der Infrastruktur verursachen. „Der Varianten-Gewinner unserer Studie ist ein Zwei-Linien-S-Bahn-Ring“, sagte sie. Dieser würde „extrem gut“ funktionieren. Wichtig sei es, dass der Knoten Hütteldorf eingebunden ist - wegen der Umstiegsmöglichkeit zur U-Bahn. Zudem stellen viele Pendlerinnen und Pendler ihre Autos in der dortigen Park-and-Ride-Anlage ab und steigen auf den öffentlichen Verkehr um. Die Finanzierung sei noch mit der Stadt Wien zu klären. Engel hoffte aber, die nächsten Schritte in Richtung Umsetzung gehen zu können.

Der Streckenverlauf auf einer von den ÖBB veröffentlichten Grafik. ÖBB

„Lange in aller Munde“

Der bisher fehlende Lückenschluss vom Handelskai bis zum Praterkai würde abgedeckt werden, sagte Sima und freut sich demnach über eine Verbindung für die Menschen in Brigittenau und Leopoldstadt sowie von Donaustadt nach Heiligenstadt. Der Wiener SPÖ-Klubchef Josef Taucher sah eine „Einladung zum Öffi-Fahren“ und ein „starkes öffentliches Rückgrat in dieser Stadt, damit wir auch die Klimaziele erreichen“.

Ein S-Bahn-Ring sei schon „sehr, sehr lange in aller Munde“, sagte die Wiener Neos-Klubobfrau Bettina Emmerling. Die Studie zeige eine „sinnvolle und machbare Alternative für den S-Bahn-Verkehr in Wien“, erläuterte sie. „Ich bin gespannt auf die nächsten Umsetzungsschritte, wenngleich die auch noch eine Zeit dauern werden.“

Die Verlängerung der S45 zwischen Handelskai und Praterkai inklusive neuer Haltestellen bei der Reichsbrücke und der Donaumarina wird den ÖBB zufolge nun für eine mögliche Aufnahme in das Zielnetz 2040 untersucht. Dieser Plan soll Anfang 2024 veröffentlicht werden. In weiterer Folge werde es mit der Stadt Wien Gespräche hinsichtlich eines dritten Wiener Schieneninfrastrukturpakets geben, in dem auch die Maßnahmen für den S-Bahn-Ring enthalten sein werden. (APA)