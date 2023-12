Die schnellste und sauberste Route auf den Straßen anpeilen

Die Logistikbranche sucht nachhaltige Lösungen. Leerfahrten gehören vermieden und die Ladekapazität gut ausgenutzt. Datenverknüpfung in Echtzeit gibt sinnvolle Routen vor, schätzt das Gewicht der Waren und verringert dadurch Schadstoffemissionen.

Die Logistikbranche steht vor einer großen Herausforderung: Der Online-Handel boomt, was – verbunden mit Express-Lieferversprechen der großen Anbieter – immer mehr und immer kurzfristigere Transportfahrten notwendig macht. Gleichzeitig sollen die Spediteure als Beitrag zur Klimawende ihre Schadstoffemissionen senken und auch noch wirtschaftlich arbeiten. Wie der Spagat gelingen kann, will ein Forschungsteam um Christoph Ecker von der Fraunhofer Austria Research GmbH im Projekt Nikita zeigen.

Sein Lösungsansatz: ein „intelligenter“ Algorithmus, der viele unterschiedliche Informationen in Echtzeit bündelt und den Transportern „sagt“, welche Routen mit welcher Fracht am sinnvollsten sind. „Das verringert nicht nur den Ausstoß an umweltschädlichen Stickoxiden, Kohlenmonoxiden und Schwebstoffen, sondern erhöht gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, sagt Ecker.

Vier Jahre lang haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits an ihrem System getüftelt, ehe sie nun in die Evaluierungsphase starten. Sie gehen davon aus, dass der überwiegende Teil des Güterverkehrs innerhalb der EU – unter anderem aus Flexibilitäts- und Rentabilitätsgründen – auch weiterhin auf der Straße abgewickelt werden wird.

Internet nach Infos zu Stau und Unwetter durchsuchen

„Wir müssen daher zunächst die Routen der Lkw optimieren“, erklärt Ecker. „Das machen wir, indem wir Informationen einbeziehen, die für automatisierte Entscheidungsfindungen bisher nicht genutzt wurden.“ So hat das Fraunhofer-Team einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, dass relevante Internetseiten ständig nach Verkehrs- und Wettermeldungen, die die Fahrtstrecke eines Warentransports betreffen, durchsucht werden. Gibt es beispielsweise einen Stau, wird dem Lenker noch vor Erreichen der Kolonne eine Ausweichroute vorgeschlagen.

Gleichzeitig überprüft der Code auf Internet-Plattformen, ob es entlang der Alternativstrecke Güter gibt, die der Lkw abholen und mitnehmen könnte. „Statt im Stau zu stehen, nutzt der Lkw seine Frachtkapazität besser aus “, spricht Ecker eine derzeitige Schwachstelle in der Transportlogistik an: Die Lkw werden durchschnittlich nur etwas mehr als halbvoll beladen, was das zulässige Frachtgewicht betrifft, und auf den Weg geschickt. Einer der Gründe ist, dass die Verlader die Spediteure mitunter nur mit ungenauen Angaben über Größe und Gewicht der Fracht versorgen. Manchmal gibt es überhaupt nur Schätzungen, weil zum Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Spediteur der exakte Umfang der Lieferung noch gar nicht feststeht. Einer Statistik der Europäischen Kommission zufolge legen die Lkw etwa ein Fünftel der Gesamtdistanzen überhaupt leer zurück, zumeist auf dem Rückweg nach erfolgter Zustellung.

Da ist noch Platz im Laderaum

Ecker und sein Team haben nun einen Algorithmus entwickelt, der die Fracht anhand von Fotos und Gewichtssensoren, die in der Lkw-Ladefläche angebracht sind, automatisch vermisst. Damit wird berechnet, wie viel Ladung noch Platz hat und noch mitgenommen werden kann – möglicherweise unterwegs, wenn im Internet ein Transportbedarf entlang der geplanten Route aufgespürt wird.

„Je mehr Daten den Agierenden zur Verfügung stehen und zwischen ihnen ausgetauscht werden, desto besser kann ein Transport geplant werden, desto nachhaltiger ist er und desto wettbewerbsfähiger ist aufgrund der effizienten Nutzung der Kapazitäten das Unternehmen“, fasst Ecker zusammen. Kurzfristige Lieferaufträge könnten flexibler gehandhabt werden.

Zu Testzwecken wurde der Algorithmus bereits mit Realdaten gefüttert. „Die Verknüpfung der Informationen funktioniert“, sagt Ecker zufrieden. „Bis zum Ende des Forschungsprojekts im Februar wird das System jetzt noch in der Praxis getestet und evaluiert.“ Als Partner in diesem vom Klimaschutzministerium und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützten Vorhaben sind der Transportlogistiker Johann Weiss GmbH aus Wiener Neudorf sowie das Handelsunternehmen Frankstahl und die Schrack Technik GmbH mit an Bord. „Die gemeinsam erarbeiteten Technologien sollen in weiterer Folge dort weiterentwickelt werden“, sagt Ecker.